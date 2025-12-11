Cảnh sát Hàn Quốc - Campuchia đột kích khu phức hợp tội phạm

Hiện trường vụ đột kích khu phức hợp lừa đảo ở Campuchia hôm 9-12 - Ảnh: YONHAP

Theo Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc ngày 10-12, lực lượng đặc nhiệm gồm các cảnh sát hai nước Hàn Quốc và Campuchia đã tiến hành cuộc đột kích vào một khu phức hợp lừa đảo tập trung hôm 9-12.

Tất cả 51 người bị bắt đều là công dân Hàn Quốc bị cáo buộc tham gia các đường dây lừa đảo vận hành trong một khu phức hợp tại thành phố Sihanoukville, phía tây nam Campuchia. Nạn nhân bị giam giữ và tra tấn là nam thanh niên khoảng 20 tuổi.

Hãng thông tấn Yonhap cho biết cuộc đột kích được triển khai với quy mô lớn, huy động 5 cảnh sát đặc nhiệm Hàn Quốc, 9 cảnh sát Campuchia, hơn 100 đặc nhiệm Campuchia cùng một số nhân viên Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc. Lực lượng địa phương đã phong tỏa tầng trệt tòa nhà và khu vực lân cận trước khi tiến hành đột nhập.

Cảnh sát cho hay họ đã theo dõi, trinh sát trước đó để xác định các hướng tẩu thoát và bao vây toàn bộ khu phức hợp lừa đảo, đảm bảo không để nghi phạm chạy thoát.

Chiến dịch được kích hoạt sau khi đội đặc nhiệm Hàn Quốc nhận cuộc gọi khẩn cấp ngày 4-12, báo tin một công dân Hàn Quốc đang bị giam giữ và tra tấn tại đây. Ngay sau đó, lực lượng Hàn Quốc gửi "yêu cầu cứu hộ khẩn cấp" đến cảnh sát Campuchia.

Nhờ thỏa thuận hợp tác mới giữa hai nước, trong các tình huống khẩn cấp, cảnh sát Campuchia có thể lập tức triển khai lực lượng chỉ dựa trên thông tin vị trí và danh tính nạn nhân, thay vì phải chờ xác nhận bằng ảnh hoặc video như trước đây - điều từng khiến nhiều chiến dịch giải cứu bị trì hoãn.

Cơ quan cảnh sát Hàn Quốc cho biết chiến dịch lần này là "hoạt động cứu hộ và truy quét quy mô lớn" với sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng hai nước, từ bảo vệ công dân Hàn Quốc ở nước ngoài đến triệt phá các tổ chức tội phạm xuyên biên giới.

Ông Lee Jae Young, Cục trưởng Hợp tác quốc tế, nhấn mạnh chiến dịch sẽ không thể thành công nếu thiếu sự hỗ trợ mạnh mẽ từ phía Campuchia, đồng thời cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế.

Tác giả: Uyên Phương

Nguồn tin: tuoitre.vn