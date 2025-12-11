HĐND tỉnh Nghệ An miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ban, ngành và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; lãnh đạo HĐND, UBND một số xã, phường.

Quang cảnh kỳ họp

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trình bày Tờ trình bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

Tại kỳ họp, trên cơ sở Tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Thái Văn Thành – Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An trình bày Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

Trên cơ sở Tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã phê chuẩn cho thôi giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Chu Thế Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An.

Trước đó, đồng chí Chu Thế Huyền đã được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Mường Xén nhiệm kỳ 2025-2030 tại Quyết định số 286-QĐ/TU ngày 5/12/2025 của Tỉnh ủy Nghệ An.

Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trên cơ sở Tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh cũng đã bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Vũ Tuấn Dũng. Trước đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3958/QĐ-UBND ngày 05/12/2025, điều động, bổ nhiệm ông Vũ Tuấn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Minh giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An, thời hạn 5 năm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí

* Đồng chí Thái Văn Thành - Sinh năm 1969. - Quê quán: phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. - Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. - Ngày vào Đảng: 22/11/1995. - Trình độ văn hóa: 12/12. - Trình độ chuyên môn: Giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành Giáo dục học. - Trình độ chính trị: Cao cấp. * Đồng chí Vũ Tuấn Dũng - Sinh năm 1976. - Quê quán: Xã Công Lý, tỉnh Hà Nam. - Nơi ở hiện nay: Khối 2, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. - Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. - Ngày vào Đảng: 06/5/2008. - Trình độ văn hóa: 12/12. - Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kiến trúc công trình; Thạc sỹ ngành quản lý Kiến trúc. - Trình độ chính trị: Cao cấp.

Tác giả: NPV

Nguồn tin: nghean.gov.vn