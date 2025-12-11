Người giúp việc trộm vàng của chủ nhà, giấu trong bồn vệ sinh

Ngày 10/12, Công an phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh làm rõ vụ trộm tài sản trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, ngày 4/12, chị P.T.H (ngụ phường Xuân Hòa) đến Công an phường Xuân Hòa trình báo về việc em gái của mình phát hiện một sợi dây chuyền vàng được giấu trong bồn xả nước nhà vệ sinh tầng trệt.

Đối tượng N.T.H tại Cơ quan Công an.

Kiểm tra lại số tài sản, chị H. phát hiện bị mất trộm 3 chiếc lắc vàng trị giá khoảng 80 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an phường Xuân Hòa có mặt tại hiện trường, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn. Cơ quan điều tra xác định N.T.H (quê tỉnh Ninh Thuận), người giúp việc của gia đình là đối tượng tình nghi.

Tang vật cơ quan chức năng thu hồi.

Trên cơ sở các bằng chứng thu thập được, thể hiện việc đối tượng N.T.H đã đến bán số vàng trộm được tại một tiệm vàng ở phường Bình Lợi Trung, TP Hồ Chí Minh.

Công an phường Xuân Hòa đã lập tức triệu tập đối tượng đến làm việc. Tuy nhiên, đối tượng N.T.H ngoan cố, bất hợp tác, liên tục có lời lẽ thách thức, cho rằng Cơ quan Công an “không đủ chứng cứ”.

Camera ghi lại thời điểm N.T.H đến bán vàng sau khi trộm được.

Công an phường Xuân Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự mở rộng truy xét, lần theo các mối quan hệ của đối tượng để tiếp tục thu thập chứng cứ. Cuối cùng, N.T.H đã cúi đầu khai nhận hành vi lợi dụng sự tin tưởng của gia chủ để trộm cắp. Việc để lại sợi dây chuyền trong bồn nước là hành động bất cẩn trong lúc hoảng loạn nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Công an phường Xuân Hòa đã thu hồi toàn bộ tài sản, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng N.T.H theo pháp luật.

Tác giả: Minh Đức - Phú Lữ

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân