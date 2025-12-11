Bắt quả tang 18 đối tượng tại phòng karaoke “VIP 6” và “VIP 13”

Ngày 11-12, thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết qua công tác nghiệp vụ, nắm tình hình, quản lý địa bàn và quản lý đối tượng, Công an phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ đã bắt quả tang nhiều đối tượng tại 2 phòng "VIP" của quán karaoke Chí Tài tại đường Lê Lai, phường Vĩnh Châu có biểu hiện nghi vấn tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.

13 đối tượng ở phòng "VIP 6". Ảnh: Công an Vĩnh Châu

Theo đó, vào lúc 23 giờ 50 phút ngày 8-12, Công an phường Vĩnh Châu đồng loạt triển khai các lực lượng tiến hành đột kích, kiểm tra đột xuất hoạt động của quán karaoke nêu trên.

Tại thời điểm kiểm tra, công an đã phát hiện tại phòng "VIP 6" có 13 đối tượng, trong đó có một đối tượng nữ lấy ra trong người 2 túi trong suốt rồi ném xuống nền gạch.

Tiến hành kiểm tra bên trong 2 túi, công an phát hiện có chứa tinh thể rắn màu trắng và 6 viên nén (đối tượng khai là ma túy). Qua test nhanh thành phần ma túy trong cơ thể, có 7 đối tượng dương tính với chất ma túy.

5 đối tượng ở phòng "VIP 13". Ảnh: Công an Vĩnh Châu

Tiếp tục kiểm tra tại phòng "VIP 13", công an phát hiện thêm 5 đối tượng. Trên bàn nơi các đối tượng đang ngồi có 1 đĩa sứ bên trên có dính nhiều chất bột màu trắng, 1 tờ tiền mệnh giá 1.000 đồng, 1 thẻ nhựa, 1 tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng quấn tròn thành ống hút được cố định bởi bao đầu lọc thuốc lá (các đối tượng khai là chất ma túy và dụng cụ mà các đối tượng vừa sử dụng trái phép chất ma túy).

Lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục kiểm tra xung quanh thì phát hiện trong hộp nhựa đựng giấy có 2 túi không màu bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng và 1 viên nén (các đối tượng thừa nhận là ma túy).

Test nhanh thành phần ma túy trong cơ thể, cả 5 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Công an phường Vĩnh Châu đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với các đối tượng có liên quan và đưa các đối tượng về trụ sở công an phường xác minh làm rõ.

Công an phường Vĩnh Châu làm việc với một trong số các đối tượng. Ảnh: Công an Vĩnh Châu

Xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, nhiều tình tiết phức tạp nên đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ, đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an thành phố khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Tâm Quân

Nguồn tin: Báo Người lao động