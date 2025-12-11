Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ: 15 năm một chặng đường phát triển

Toàn cảnh Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ tại Nghệ An.



Ngày 22/4/2011, Tập đoàn điện lực Việt Nam đã ra Quyết định số 228, thành lập Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo sản xuất kinh doanh, đưa nhà máy chính thức tham gia thị trường phát điện cạnh tranh. Ngày 01/6/2012, Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ được điều chuyển về trực thuộc Tổng công ty Phát điện 1.



Với công suất lắp máy là 320 MW, nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ đã giải quyết được tình trạng thiếu hụt điện của khu vực Bắc miền Trung, giảm lũ vùng hạ du và góp phần nâng cao đời sống của đồng bào các huyện miền núi phía tây tỉnh Nghệ An; góp phần đáng kể hạn chế việc thiếu hụt điện nghiêm trọng của hệ thống điện quốc gia.



Nhìn lại chặng đường 15 năm phát triển và trưởng thành, mỗi CBCNV Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã không ngừng học hỏi, vượt qua khó khăn và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác.



Từ khi hòa vào lưới điện quốc gia đến nay, các Tổ máy của nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ vận hành luôn đảm bảo an toàn và kinh tế, góp phần giải quyết khó khăn về thiếu hụt nguồn điện cho hệ thống. Sau hơn 15 năm đi vào hoạt động, tính đến hôm nay, Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ vận hành trên dòng Nậm Nơn đã đạt sản lượng hơn 15 tỷ kWh, nộp ngân sách Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng. Đánh mốc son quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Công ty Thủy điện Bản Vẽ, ghi nhận công sức phấn đấu không ngừng nghỉ từ Ban lãnh đạo Công ty đến từng người lao động. Con số ấy thấm đẫm bao mồ hôi, công sức và trí tuệ của những con người làm việc nơi đây. Con số ấy càng ý nghĩa và ấn tượng hơn khi suốt chặng đường qua, Công ty đã điều hành, sản xuất hạn chế xảy ra sai sót như sự cố tai nạn lao động, sự cố cháy nổ, sự cố môi trường ảnh hưởng đến con người, thiết bị, cộng đồng xung quanh.



Bám sát chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Phát điện 1 về công tác sản xuất kinh doanh, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã phối hợp chặt chẽ với các cấp điều độ vận hành các tổ máy theo phương thức đã được phê duyệt, đảm bảo các tổ máy vận hành liên tục, an toàn và kinh tế, góp phần giải quyết khó khăn về thiếu hụt nguồn điện cho hệ thống. Đặc biệt vào các tháng cao điểm trong năm, 2 tổ máy gần như hoạt động liên tục. Sản lượng điện hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam và EVNGENCO1 giao đầu năm.



Để đạt được những thành quả nói trên, bên cạnh thực hiện có hiệu quả công tác quản lý vận hành, Công ty đã xây dựng và thực hiện đúng tiến độ kế hoạch trung tu đại tu hệ thống thiết bị, tổ máy phù hợp với điều kiện thời tiết khí hậu, thủy văn qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế; Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác như suất sự cố, hệ số sẵn sàng đều đạt và vượt. Các tổ máy luôn ở trạng thái sẵn sàng cao, đáp ứng tốt nhất yêu cầu huy động công suất từ lưới điện Quốc gia.



Cùng với đó, Công ty còn triển khai các giải pháp đồng bộ, hợp lý và hiệu quả như xây dựng Văn hóa doanh nghiệp, khuyến khích các đề tài sáng kiến cải tiến khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu suất hệ thống công nghệ, có nhiều đề tài dự thi được cấp Tổng công ty và EVN công nhận; Thực hành tốt chương trình 5S với phương châm 5S để sạch hơn, đẹp hơn và hiệu quả ...



Đặc biệt, Công ty luôn coi trọng việc thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Thực hiện đúng quy trình vận hành liên hồ chứa, đảm bảo cấp nước tưới tiêu cho hạ du; Đảm bảo an toàn trong vận hành điều tiết hồ chứa; thực hiện công tác xả lũ đúng quy trình, an toàn cho thiết bị công trình, không để thiệt hại về người và tài sản nhân dân vùng hạ du.



Song hành với sản xuất kinh doanh, công tác đảm bảo an sinh xã hội luôn được Công ty chú trọng, chung tay, góp sức cùng các địa phương thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, giúp người dân trên địa bàn đơn vị đứng chân ổn định cuộc sống. Công ty còn tích cực tham gia các chương trình uống nước nhớ nguồn, hỗ trợ người nghèo, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, chương trình tết vì người nghèo.. Trong 15 năm qua, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã đã thực hiện các chương trình an sinh xã hội với tổng chi phí nhiều chục tỷ đồng, cụ thể trong năm năm gần đây đơn vị đã hỗ trợ hơn 40 tỷ đồng giúp hàng trăm hộ nghèo ổn định cuộc sống, hỗ trợ công tác giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường...



Lòng hồ thủy điện Bản Vẽ có hơn 5.000 ha mặt nước, với dung tích 1,83 tỷ m3 nước là điều kiện thuận lợi để người dân trong khu vực có thể đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản, cho thu nhập cao. Vì vậy, hàng năm, công ty đều tiến hành thả cá giống xuống lòng hồ thủy điện Bản Vẽ. Thông qua hoạt động này, phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản hiện đang bị suy giảm, tạo sinh kế cho người dân, góp phần ổn định sản xuất, đời sống cho nhân dân trong khu vực



Ngoài ra, công tác truyền thông về vai trò thuỷ điện trong cấp nước hạ du mùa kiệt, điều tiết lũ, cảnh báo hạ du trong mùa lũ và thay đổi trạng thái vận hành tổ máy ..cũng được thực hiện có hiệu quả. Hàng năm, tổ chức 5 đợt truyền thông từ cấp huyện, xã, bản làng đến tận người dân, trường học ở khu vực hạ du; tập hợp thông tin để phục vụ nhắn tin đến từng người dân ở khu vực hạ lưu trong quá trình vận hành xả lũ.

Sự nỗ lực của tập thể Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã góp phần quan trọng trong công cuộc xóa đi những khoảng tối, nghèo nàn, lạc hậu; thắp sáng niềm tin và hiện thực hóa giấc mơ của người dân nông thôn, khu vực vùng sâu, vùng xa. Với những thành tích đạt được, Công ty Thủy điện Bản Vẽ vinh dự được Nhà nước và Chính phủ trao tặng những phần thưởng cao quý: Huân chương lao động hạng 3, bằng khen, cờ thi đua của Bộ Công thương, UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.



Tuy nhiên công ty đang đối mặt với muôn vàn thử thách do nhu cầu sử dụng điện không ngừng tăng, điều kiện thời tiết bất lợi, khô hạn kéo dài dẫn đến thiếu nước, thiên tai, lũ lụt…. Mặt khác, nhà máy phải đảm bảo tối ưu hóa công tác sản xuất điện, đồng thời đảm bảo cấp nước hạ du theo yêu cầu của quy trình vận hành liên hồ chứa và theo yêu cầu của UBND tỉnh Nghệ An



“Vì dòng điện cho Tổ quốc, vì dòng điện cho tương lai” - những người công nhân vẫn đang ngày đêm cần mẫn bên các tổ máy, đảm bảo cho hoạt động sản xuất được an toàn, liên tục. Sản lượng trên 15 tỷ kWh sẽ tạo đà cho Công ty Thủy điện Bản Vẽ một động lực mới, một niềm tin thắng lợi góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.



