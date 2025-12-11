Nhiều vấn đề cử tri quan tâm được chuyển tới kỳ họp thứ 35 ​HĐND tỉnh khóa XVIII

Các đồng chí điều hành kỳ họp

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đình Hùng thông báo về hoạt động năm 2025 của MTTQ tỉnh, ý kiến, kiến nghị của cử tri

Về công tác giám sát, phản biện xã hội, trong năm qua, MTTQ các cấp đã tổ chức hơn 1.100 hoạt động giám sát; phản biện xã hội đối với hơn 400 dự thảo văn bản; phối hợp tổ chức hơn 66 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp với hơn 10.600 lượt người tham gia.

Cử tri và Nhân dân đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền trong việc tổ chức thực hiện thể chế, chính sách về chính quyền địa phương 02 cấp, sự nghiêm túc và trách nhiệm của HĐND, UBND tỉnh trong việc trả lời và giải quyết kiến nghị của cử tri và vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết của MTTQ các cấp.

Tuy nhiên, cử tri vẫn còn băn khoăn về các vấn đề như: Diễn biến phức tạp của lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt do hoàn lưu sau bão số 3, số 5 và số 10 đã gây thiệt hại nặng nề đến đời sống Nhân dân. Tình trạng mua bán, quảng cáo hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan trên thị trường. Thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc vẫn len lỏi trong các bếp ăn tập thể.

Tiến độ thực hiện, giải ngân các công trình từ nguồn vốn đầu tư công còn chậm. Nhiều tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng do ảnh hưởng của thiên tai và xe quá khổ, quá tải. Nhiều cây cầu dân sinh bị cuốn trôi, xuống cấp sau bão, ảnh hưởng đến sinh hoạt và học tập của người dân miền Tây Nghệ An. Nhiều khu tập thể ở thành phố Vinh (cũ) xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sập. Quy hoạch vùng trồng cây nông nghiệp, chăn nuôi sau sáp nhập chưa rõ ràng. Tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, mang hung khí vào đêm khuya tại một số địa bàn thành phố Vinh và các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc (cũ).

Bên cạnh đó, cử tri cũng mong muốn cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Xem khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của tỉnh với tinh thần “chính quyền phục vụ, chính quyền kiến tạo”, “đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện phải ra sản phẩm cụ thể”.

Ở hoạt động thiện nguyện, tính minh bạch trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí của dự án “Nuôi em – Nghệ An” đang được cử tri quan tâm.

Cử tri và Nhân dân mong muốn UBND tỉnh tiếp tục tập trung quyết liệt thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, tạo công ăn việc làm, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và có cơ chế, chính sách bình ổn thị trường, giá cả hàng hóa, nhất là dịp Tết Nguyên đán.

Từ những vấn đề nắm bắt được, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh kiến nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các địa phương quan tâm giải quyết các nội dung. Đó là xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030, bám sát các chỉ tiêu, đột phá, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra; Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và ban hành các hướng dẫn, biện pháp tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp sau sắp xếp, sáp nhập, đảm bảo hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho cán bộ không chuyên trách nghỉ việc theo Nghị định 154 đảm bảo đúng quy định.

Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hiệu quả hơn nữa công tác phòng chống sản xuất, mua bán, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng.

Quan tâm tổng kết, đánh giá, nghiên cứu có các giải pháp tổng thể, căn cơ, đồng bộ về quy hoạch, nguồn lực, quản trị để chủ động ngăn ngừa, phòng, chống, giảm nhẹ thiệt hại của bão lũ, thiên tai. Quan tâm bố trí các khu vực tái định cư đối với những hộ dân nằm trong những vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Bên cạnh đó, quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031; Chỉ đạo các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng Đề án sắp xếp, tinh gọn, hợp nhất tổ chức Hội quần chúng trên địa bàn tỉnh; Chủ trì, phối hợp Ủy ban MTTQ tỉnh tham mưu chủ trương để thực hiện đảm bảo quy trình bàn giao tổ chức bộ máy các Hội quần chúng về trực thuộc Ủy ban MTTQ tỉnh. Hướng dẫn các nội dung liên quan đến tài chính, tài sản, trụ sở làm việc và các vấn đề khác có liên quan trong quá trình chuyển bàn giao và tổ chức hoạt động của các Hội quần chúng.

Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị HĐND, UBND và các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục quan tâm giải quyết kịp thời, hiệu quả các ý kiến, kiến nghị nêu trên và thông báo kết quả để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, cử tri và Nhân dân trong tỉnh biết để giám sát theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Tác giả: NPV

Nguồn tin: nghean.gov.vn