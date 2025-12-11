Người dân tự ý phá rào cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt để mở lối đi, chăn thả gia súc

Ghi nhận của PV, tại các xã Thần Lĩnh, Phúc Lộc, Yên Trung và Hưng Nguyên, một số người dân thiếu ý thức đã tự ý cắt mở hàng rào lưới B40 bảo vệ hành lang cao tốc để đưa trâu bò, gia cầm vào khu vực này. Thậm chí, ở một số vị trí còn xuất hiện tình trạng tái sản xuất, canh tác trên phần đất đã được Nhà nước thu hồi phục vụ dự án cao tốc.

Nhiều hộ dân dỡ bỏ hàng rào hành lang cao tốc làm lối đi lại.



Dọc tuyến, nhiều đoạn hàng rào bảo vệ vốn được lắp đặt kiên cố đã bị người dân tháo dỡ để tạo lối đi. Không ít trường hợp còn tận dụng các ô mở trong hàng rào như một “cánh cổng” để chăn thả, nhốt gia súc trong khu vực hành lang an toàn, gây mất trật tự và tiềm ẩn rủi ro lớn đối với việc vận hành tuyến cao tốc.

Công ty CP Đầu tư Phúc Thành Hưng, đơn vị đầu tư dự án thành phần cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, cho biết, việc người dân tự ý xâm phạm hành lang an toàn có thể gây hư hại hạ tầng và ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của chính họ cũng như quá trình khai thác tuyến đường. Trước thực trạng này, doanh nghiệp đã có văn bản gửi Ban An toàn giao thông tỉnh, Khu Quản lý đường bộ II và UBND các xã liên quan, đề nghị phối hợp ngăn chặn, xử lý và đẩy mạnh tuyên truyền để hạn chế tái diễn.

Người dân đã tự ý mở hàng rào lưới B40 bảo vệ hành lang cao tốc để đưa trâu bò, gia cầm vào khu vực.

Ông Chu Đức Duẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phúc Thành Hưng, cho biết dọc các xã tuyến đi qua, nhiều vị trí rào chắn bị người dân “vô tư” tháo bỏ để tạo lối đi, chăn thả gia súc. “Chúng tôi mong các cơ quan chức năng có biện pháp mạnh để xử lý, đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ nguy cơ và chấp hành quy định,” ông Duẫn nhấn mạnh.

Cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt.



Ngay sau khi phát hiện vi phạm, đơn vị vận hành dự án đã lập biên bản đối với các hộ dân tự ý tháo mở rào chắn, yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm hành lang an toàn giao thông. Đơn vị cũng khẳng định, nếu xảy ra sự cố liên quan đến an toàn trên tuyến, các hộ vi phạm sẽ phải tự chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn