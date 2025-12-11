Điều tra vụ phát hiện người đàn ông bị tử vong, trên người có nhiều vết thương nghi bị chém

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng, phối hợp cùng Công an phường La Gi và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại địa phương.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường (Ảnh: Trần Nguyên).

Vụ việc xảy ra khu vực trước sân của căn nhà nằm trong hẻm đường Nguyễn Chí Thanh thuộc phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, người dân đến con hẻm này thì bất ngờ phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế ngồi trên ghế. Cơ thể của ông M. có nhiều vết thương nghi bị chém. Nạn nhân bước đầu được xác định là ông T.Đ.M (SN 1975).

Nhận được tin báo, Công an phường La Gi đã đến kiểm tra, phong toả hiện trường. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ.

Tác giả: Khánh Linh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn