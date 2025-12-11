Các loại ghế cho trẻ em trên xe ô tô phải tuân thủ quy chuẩn nào?

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định: Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên xe ô tô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2026. Đồng thời, người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em.

Thiết bị an toàn cho trẻ em phải tuân thủ theo Quy chuẩn QCVN 123:2024/BGTVT thì có quy định “thiết bị an toàn cho trẻ em là thiết bị có khả năng bảo đảm an toàn cho trẻ em ở tư thế ngồi hoặc nằm trên xe ô tô, được thiết kế để giảm nguy cơ chấn thương cho người dùng trong trường hợp xảy ra va chạm hoặc xe ô tô giảm tốc độ đột ngột bằng cách hạn chế sự di chuyển của cơ thể trẻ em. Thiết bị an toàn cho trẻ em bao gồm Hệ thống ghế trẻ em CRS (Child Restraint System) và Hệ thống ghế trẻ em nâng cao ECRS (Enhanced Child Restraint System)”.

Theo đó, căn cứ QCVN 123:2024/BGTVT quy định Ghế an toàn trẻ em (Child-safety chair) là Ghế trẻ em kết hợp với ghế để giữ trẻ em, bao gồm:

- Hệ thống ghế trẻ em CRS là tổ hợp các bộ phận bao gồm ghế, dây đai, khóa an toàn, thiết bị điều chỉnh và các phụ kiện khác như nôi, tấm chắn va chạm; có khả năng lắp đặt chắc chắn lên xe ô tô.

- Hệ thống ghế trẻ em nâng cao ECRS gồm Hệ thống ghế trẻ em tích hợp ISOFIX toàn diện (Integral Universal ISOFIX Child Restraint Systems - i-Size) và Hệ thống ghế trẻ em tích hợp ISOFIX "dành cho xe đặc biệt" (Integral "Specific vehicle ISOFIX" Child Restraint Systems).

+ Hệ thống ghế trẻ em tích hợp ISOFIX toàn diện (i-Size) là một loại Hệ thống ghế trẻ em phù hợp để sử dụng ở mọi vị trí ghế ngồi i-Size của xe ô tô.

+ Hệ thống ghế trẻ em tích hợp ISOFIX "dành cho xe đặc biệt" là loại Hệ thống ghế cho trẻ em được sử dụng cho loại xe đặc biệt.

- Hệ thống ghế trẻ em CRS được chia thành 5 nhóm theo cân nặng của trẻ em:

+ Nhóm 0 dành cho trẻ em có cân nặng dưới 10 kg;

+ Nhóm 0+ dành cho trẻ em có cân nặng dưới 13 kg;

+ Nhóm I dành cho trẻ em có cân nặng từ 9 kg đến 18 kg;

+ Nhóm II dành cho trẻ em có cân nặng từ 15 kg đến 25 kg;

+ Nhóm III dành cho trẻ em có cân nặng từ 22 kg đến 36 kg;

- Hệ thống ghế trẻ em CRS phân thành 4 loại:

+ Loại phổ thông (Universal), lắp ở hầu hết các vị trí ghế ngồi trên xe.

+ Loại hạn chế (Restricted), lắp ở các vị trí ghế ngồi dành cho loại phương tiện cụ thể được nhà sản xuất ghế hoặc nhà sản xuất xe quy định.

+ Loại bán phổ thông (Semi-universal).

+ Loại dành cho xe đặc biệt (Specific vehicle) dùng trong các trường hợp: Dành cho các xe đặc biệt; Dành cho các xe được lắp sẵn Hệ thống ghế trẻ em CRS.

- ISOFIX là hệ thống giữ cố định Thiết bị an toàn cho trẻ em lên xe ô tô bằng 2 neo cố định trên xe và 2 cơ cấu khóa tương ứng trên Thiết bị an toàn cho trẻ em kết hợp với cơ cấu chống xoay (lật) Thiết bị an toàn cho trẻ em.

- ISOFIX toàn diện (ISOFIX Universal) là hệ thống ISOFIX và dây buộc trên cùng (top-tether) hoặc chân đỡ (support-leg) để chống xoay Hệ thống ghế trẻ em.

- Hệ thống ghế trẻ em ISOFIX (ISOFIX child restraint system) là hệ thống ghế trẻ em phù hợp để lắp đặt vào hệ thống neo ISOFIX trên xe.

Hệ thống ghế trẻ em ISOFIX được chia thành 7 loại theo kích thước ISOFIX: A - ISO/F3: Hệ thống ghế trẻ em đủ chiều cao kiểu quay về phía trước;

B - ISO/F2: Hệ thống ghế trẻ em giảm chiều cao kiểu quay về phía trước;

B1 - ISO/F2X: Hệ thống ghế trẻ em giảm chiều cao kiểu quay về phía trước;

C - ISO/R3: Hệ thống ghế trẻ em đủ chiều cao kiểu quay về phía sau;

D - ISO/R2: Hệ thống ghế trẻ em giảm chiều cao kiểu quay về phía sau;

E - ISO/R1: Hệ thống ghế cho trẻ sơ sinh kiểu quay về phía sau (Ghế trẻ sơ sinh);

F - ISO/L1: Hệ thống ghế trẻ em kiểu nằm nghiêng, quay về bên trái (Nôi trẻ em) ;

G - ISO/L2: Hệ thống ghế trẻ em kiểu nằm nghiêng, quay về phải (Nôi trẻ em).

Nhóm ghế E,F,G dành cho trẻ từ 0-10kg.

Nhóm ghế C,D,E dành cho từ 0-13kg.

Nhóm ghế A,B,B1,C,D dành cho trẻ từ 9-18kg.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024 của Chính phủ, trường hợp xe ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế) hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 800.000 – 1.000.000 đồng.

