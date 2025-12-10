Tương lai mờ mịt của đôi bạn "dắt" nhau vào tù vì ma tuý

Ngày 10/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toàn trực tuyến xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Ngọc Thành, 35 tuổi, trú tại xã An Châu, tỉnh Nghệ An và Trần Huy Ngọc, 42 tuổi, trú xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Nhìn thấy 2 bị cáo qua màn hình nhỏ, nhiều người thân buông tiếng thở dài.

Được biết, khi mới 15 tuổi, Thành đã bị Công an huyện Diễn Châu cũ lập hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dục, giáo dưỡng về hành vi trộm cắp tài sản. 2 năm sau đó, bị TAND quận Hoàn Kiếm (cũ), Tp.Hà Nội xử phạt 4 năm tù về tội Phá huỷ công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia.

Năm 2011, gã tiếp tục bị TAND Tx.Hồng Lĩnh cũ xử phạt 38 tháng tù về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Sau đó, Thành còn vào tù ra tội về các tội danh Trộm cắp tài sản và Mua bán trái phép chất ma tuý. Với "bảng thành tích" đi tù dày đặc, người thân tưởng rằng, Thành sẽ chùn bước và làm lại cuộc đời một cách lương thiện. Tuy nhiên, với bản tính "siêng ăn, nhác làm", Thành cấu kết với Ngọc, người đàn ông có nhiều tiền sự và 1 tiền án liên quan đến ma tuý.

Để có ma túy sử dụng và bán lấy tiền tiêu xài, ngày 29/10/2024, Ngọc gọi điện nhờ Thành mua hộ 10 gói hồng phiến. Thành nhận lời nên liên lạc với một người phụ nữ ở huyện Quế Phong (cũ) đặt vấn đề mua hồng phiến. Sau khi nghe bên bán báo giá 40 triệu đồng, Thành gọi điện cho Ngọc, nâng giá lên 50 triệu. Trong ngày hôm đó, Thành bắt xe đi mua ma tuý.

Ngày hôm sau, Thành đi vào Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thăm người ốm nên cầm theo ma túy đã bỏ trong hộp cát tông. Sau đó, Thành đưa gói hàng ra gửi xe buýt để Ngọc nhận ở khu vực Diễn Châu.

Bị cáo Thành và Ngọc thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Đến 10h cùng ngày, sau khi nhận được "hàng" từ nhà xe, Ngọc đưa về nhà lấy một ít ra sử dụng, còn lại cất giấu để bán dần. Đồng thời, Ngọc chuyển 50 triệu đồng cho Thành.

Đến chiều 6/1/2025, Tổ công tác Công an huyện Diễn Châu (cũ) đến nhà Ngọc để làm việc liên quan đến cai nghiện ma túy bắt buộc thì phát hiện đối tượng này thả 1 lọ nhựa chứa nhiều viên ma túy nên lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Tang vật của vụ án là hơn 209 gam ma túy.

Biết Ngọc bị công an bắt, Trần Ngọc Thành vội bỏ trốn vào tỉnh Lâm Đồng. Đầu tháng 10/2025, Thành trở về địa phương, sau đó bị công an bắt giữ.

Đứng trước bục khai báo, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Ngọc khai vì nghiện, không có nghề nghiệp ổn định nên mua ma túy về bán kiếm lời và phục vụ nhu cầu bản thân.

Trong vụ án này bị cáo Thành khai đã thu lợi 10 triệu đồng. Trong thời gian trốn chạy trốn bị cáo rất dằn vặt bản thân.

Được nói lời sau cùng, Thành và Ngọc thể hiện sự ăn năn hối lỗi, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm về với gia đình và xã hội.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Ngọc Thành và Trần Huy Ngọc mỗi bị cáo 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Với bản án 20 năm tù đường về của hai bị cáo trở nên xa ngái hơn bao giờ hết,...

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn