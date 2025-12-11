12 người thiệt mạng do thiên tai trong năm 2025 tại Nghệ An

Báo cáo trình kỳ họp thứ 35 HĐND tỉnh Nghệ An khai mạc sáng 11/12 cho thấy, năm 2025 thiên tai ở địa bàn diễn biến hết sức phức tạp, bất thường và cực đoan. Tỉnh chịu 18 trận lốc, các cơn bão số 3, 5, 6, 10 và áp thấp nhiệt đới trung tuần giữa tháng 8 ảnh hưởng trực tiếp.

Quang cảnh kỳ họp thứ 35 HĐND tỉnh Nghệ An sáng 11/12.

Cùng với đó là 9 đợt mưa lớn diện rộng, nhiều nơi xảy ra lũ quét nghiêm trọng, ngập úng. Tổng lượng mưa năm 2025 phổ biến 1.800-2.500 mm, cao hơn trung bình nhiều năm từ 40-70%.

Hậu quả, toàn tỉnh có 12 người chết, 31 người bị thương do thiên tai trong năm qua. Nhà ở có 106.307 căn bị thiệt hại, trong đó trên 70% bị hư hỏng hoàn toàn. Để đảm bảo an toàn tình mạng người dân, lực lượng làm nhiệm vụ phải di dời, sơ tán hơn 13 nghìn hộ các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn.

Thiên tai cũng làm 1.154 trường học bị ảnh hưởng; 250 cơ sở y tế bị tốc mái, sập tường; hàng chục nghìn ha lúa, hoa màu bị vùi lấp, cuốn trôi; hơn 1 triệu con gia cầm, hàng nghìn gia súc bị chết.

Ở lĩnh vực công trình giao thông thiệt hại rất nặng nề khi hơn 200 nghìn mét đường giao thông bị hỏng, 164 cầu các loại bị cuốn trôi theo dòng nước hoặc sập; hơn 9 nghìn cột điện gãy đổ…

Tổng thiệt hại do thiên tai mà Nghệ An phải hứng chịu ước tính khoảng 8.980 tỷ đồng.

Trước diễn biến thiên tai khó lường, từ trước và ngay sau khi xảy ra, nhà chức trách Nghệ An tập trung chỉ đạo, ứng phó. Đặc biệt, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, công tác chỉ đạo, điều hành được tổ chức linh hoạt.

Trong các cơn bão, tỉnh đã huy động hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, dân quân tự vệ; hàng trăm phương tiện cơ giới, xuồng cứu hộ, thiết bị chuyên dụng để di dời dân, khắc phục hậu quả. Bộ Quốc phòng điều động 2 kíp trực thăng để tiếp tế lương thực, thuốc men cho vùng bị chia cắt…

Xã Mý Lý tan hoang sau lũ quét. Ảnh: Bá Thăng.

Ngoài ra, các địa phương trong và ngoài tỉnh, các tổ chức thiện nguyện, doanh nghiệp đã huy động lực lượng hỗ trợ rất hiệu quả, nhiệt tình…

Hiện, Nghệ An đã được Trung ương hỗ trợ 800 tỷ đồng. Bên cạnh đó tỉnh Nghệ An cũng bố trí ngân sách địa phương cùng với ngân sách trung ương số tiền 1.447,703 tỷ đồng để khắc phục thiên tai. Trong đó hỗ trợ sửa chữa nhà ở, bố trí dân cư 46,360 tỷ đồng…

Thời gian tới, chính quyền tỉnh này tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai; nâng cấp công trình phòng chống thiên tai; phát triển bền vững sinh kế; chuyển đổi số…

Kỳ họp thứ 35 HĐND tỉnh Nghệ An diễn ra 2 ngày (11-12/12) sẽ tập trung đánh giá kết quả 2025, nhiệm vụ năm 2026; bàn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 – 2030…

Theo lịch định, ngày mai kỳ họp này sẽ thực hiện việc chất vấn hai nhóm nội dung đó là: Hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sinh kế bền vững cho người dân trên địa bàn tỉnh; Việc chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh…

Tại phiên chất vấn cũng sẽ tiến hành chất vấn mở rộng các nội dung liên quan kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh…

