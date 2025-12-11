HĐND tỉnh khóa XVIII khai mạc Kỳ họp thứ 35

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Lãnh đạo các Sở, ban, ngành và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; lãnh đạo HĐND, UBND một số xã, phường.





Quang cảnh Kỳ họp thứ 35 HĐND tỉnh khóa XVIII

Các đại biểu dự Kỳ họp

Kỳ họp thứ 35 xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, đồng hành với sự phát triển của tỉnh nhà trong gần một năm qua, tiếp tục tinh thần đổi mới, linh hoạt, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 09 kỳ họp, trong đó có 08 kỳ họp chuyên đề để xem xét, thông qua 83 Nghị quyết, góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại của tỉnh.

Nhìn lại năm 2025, trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều biến động, phức tạp, tỉnh vừa có thuận lợi vừa gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khi phải đồng thời phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy chính quyền 2 cấp theo chỉ đạo của Trung ương; thêm vào đó là thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lụt. Tuy vậy, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, nhìn chung, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực và khá toàn diện trên các ngành, lĩnh vực với 22/25 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Tỉnh cũng đã triển khai thực hiện hiệu quả, bảo đảm tiến độ chương trình hành động thực hiện 07 Nghị quyết có tính chiến lược của Bộ Chính trị; tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết số 39 ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 137 ngày 26/6/2024 của Quốc hội về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Tại kỳ họp này, theo chương trình đã được thông qua, HĐND tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030; kế hoạch đầu tư công năm 2026; kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh giai đoạn 2026 - 2030; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2026; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21 ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, ổn định đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2025… Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung đánh giá sát thực, toàn diện về những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn; làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân khách quan, chủ quan trong công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách.

Trên cơ sở xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, xem xét thông qua 44 dự thảo nghị quyết trên các lĩnh vực, trong đó có nhiều nội dung rất quan trọng, tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế và đời sống Nhân dân tỉnh nhà.

HĐND tỉnh sẽ thực hiện chức năng giám sát thông qua việc xem xét, cho ý kiến đối với các báo cáo của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, một số cơ quan, đơn vị trình tại kỳ họp theo quy định. Xem xét Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Kỳ họp sẽ tiến hành chất vấn đối với 02 nhóm vấn đề gồm: Hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sinh kế bền vững cho người dân trên địa bàn tỉnh - thực trạng, nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới; Công tác chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh - thực trạng, nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới.

Ngoài ra, kỳ họp thực hiện công tác nhân sự bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu và miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo thẩm quyền.

Nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 35, HĐND tỉnh khoá XVIII diễn ra vào thời điểm

vừa kết thúc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV; đặc biệt là tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng, khối lượng công việc rất lớn, số Nghị quyết được xem xét, thông qua nhiều. Vì vậy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các Sở, ngành liên quan và các đại biểu HĐND tỉnh tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các nội dung, tích cực thảo luận tại Tổ và Hội trường, tham gia chất vấn, thể hiện chính kiến, tạo sự thống nhất cao để HĐND quyết định phù hợp tình hình thực tiễn, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương được HĐND tỉnh mời dự kỳ họp tham gia đầy đủ, đóng góp tích cực vào các nội dung của Kỳ họp.

Dự kiến hoàn thành đạt và vượt 22/25 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2025 đã đề ra

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2025

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An: Việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường. Tỉnh phải triển khai khối lượng lớn công việc quan trọng, cấp bách trong thời gian ngắn, đặc biệt là việc thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Kinh tế trong nước và tỉnh Nghệ An đã có sự phục hồi tích cực, tuy nhiên vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là liên tiếp chịu ảnh hưởng 3 cơn bão, lốc xoáy kèm theo mưa lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản, cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất và đời sống người dân.

Triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; UBND tỉnh, các cấp, các ngành đã bám sát tình hình thực tiễn, tập trung chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp.

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành quyết định chỉ đạo điều hành với 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 177 nhiệm vụ cụ thể; xây dựng kịch bản tăng trưởng, thành lập 05 Tổ công tác để theo dõi các ngành, lĩnh vực do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng, trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Công tác chỉ đạo, điều hành được triển khai quyết liệt, chủ động và đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm; ứng phó kịp thời và xử lý linh hoạt, hiệu quả các vấn đề phát sinh; trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ được nâng lên.

Đặc biệt, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, chuẩn bị tốt các điều kiện để hệ thống chính quyền địa phương 02 cấp đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2025; triển khai thực hiện hiệu quả, bảo đảm tiến độ kế hoạch/chương trình hành động thực hiện 07 Nghị quyết có tính chiến lược của Bộ Chính trị mới ban hành (Nghị quyết 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72).

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng và nỗ lực của người dân, doanh nghiệp; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng; dự kiến hoàn thành đạt và vượt 22/25 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2025 đã đề ra.

Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên các ngành, lĩnh vực, trong đó có những điểm sáng đáng ghi nhận: Trong bối cảnh khó khăn chung, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 8,44%, (đứng thứ 3 tiểu vùng Bắc Trung Bộ và thứ 13 cả nước); trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản ước tăng 2,66%; khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 13,35% (riêng công nghiệp tăng 14,54%); khu vực dịch vụ ước tăng 7,5%.

Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 26.560 tỷ đồng, đạt gần 150% dự toán, tăng 3,9% so với năm 2024 (là năm đầu tiên vượt mốc 26 ngàn tỷ đồng, đứng thứ 17 toàn quốc và thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ); trong đó, thu nội địa ước thực hiện 24.700 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 1.710 tỷ đồng.

Sản xuất nông, lâm, thuỷ sản mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng bất lợi của thời tiết; tuy nhiên ngành nông nghiệp đã chủ động, linh hoạt chỉ đạo các địa phương khắc phục các khó khăn. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt trên 1,2 triệu tấn. Chăn nuôi phát triển tốt, tổng đàn duy trì ổn định; công tác phòng, chống dịch, bệnh cho gia súc, gia cầm cơ bản được tập trung chỉ đạo…

Sản xuất công nghiệp là điểm sáng nổi bật, duy trì đà tăng trưởng cao, là động lực chủ yếu đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh; Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 17%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14% (nhất là sản xuất linh kiện điện tử của các dự án FDI trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An). Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 125.000 tỷ đồng, tăng 5,23%; Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước đạt 4,4 tỷ USD, tăng 38,72%. Ước tính cả năm 2025, toàn tỉnh đón khoảng 9,9 triệu lượt khách du lịch; trong đó khách lưu trú đạt khoảng 6,2 triệu lượt, tăng 6,9% so với cùng kỳ.

Công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia được thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm. Tính đến ngày 30/11/2025, tổng giải ngân trên địa bàn tỉnh là 7.318,095 tỷ đồng, đạt 67,53%/KH Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung cả nước (60,6%). Nhiều công trình, dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo, cơ bản hoàn thành như Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) - đoạn từ Km7 - Km76, Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An giai đoạn 2...

Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng, với tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm của các dự án đạt trên 40,28 ngàn tỷ đồng (tính đến ngày 30/11/2025); trong đó thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt trên 01 tỷ USD, tiếp tục nằm trong nhóm các địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 06 dự án, công trình nhà ở xã hội đang triển khai thi công xây dựng với tổng 2.292 căn. Dự kiến trong năm 2025, tỉnh Nghệ An sẽ hoàn thành vượt chỉ tiêu 1.420 căn nhà ở xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao.

Lãnh đạo các xã, phường tham dự Kỳ họp

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, an sinh xã hội được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và có những chuyển biến tích cực. Đặc biệt, các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nỗ lực, đã tích cực, khẩn trương thực hiện hiệu quả khối lượng công việc lớn, mang tính lịch sử về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nhất là vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản ổn định, thông suốt, gần dân, sát dân và phục vụ người dân tốt hơn.

Công tác quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được tăng cường, triển khai thực hiện hiệu quả; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Công tác đối ngoại được triển khai chủ động, đồng bộ, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, tồn tại cần phải tập trung giải quyết trong thời gian tới như: Có 03 chỉ tiêu về phát triển kinh tế dự kiến không đạt mục tiêu đề ra, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm (GRDP); GRDP bình quân đầu người. Tổn thất, thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của thiên tai. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn; Cơ cấu thu ngân sách chưa thật sự bền vững, trong đó thu từ tiền sử dụng đất vẫn còn chiếm tỷ trọng lớn…

Năm 2026, UBND tỉnh đề ra 34 chỉ tiêu chủ yếu; trong đó mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP khoảng 10,5-11,5%. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã đề ra 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu…

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo tóm tắt về hoạt động của MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong tỉnh, đề xuất, kiến nghị với HĐND tỉnh, UBND tỉnh những vấn đề cần thiết; Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt nội dung các tờ trình, dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình kỳ họp; UBND tỉnh báo cáo tóm tắt nội dung tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp; Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh về các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp; Đoàn giám sát của HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả giám sát về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Để phục vụ cử tri và nhân dân theo dõi, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị tới Kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức đường dây điện thoại trực tuyến để tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của cử tri: 02383.598828; 02383.598747; 02383.598800.



Tác giả: NPV

Nguồn tin: nghean.gov.vn