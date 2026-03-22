Chiều 21/3, trong căn nhà sàn ở bản Văng Môn, xã Nga My, Lo Thị Bảo Vy ngồi lặng khi nghe tin mình trúng cử đại biểu Quốc hội. Tin vui đến lúc gia đình vừa trải qua chuyện buồn. Ông nội 90 tuổi - người nuôi chị em Vy trong những năm tháng bố mẹ đi làm xa - qua đời được ba ngày. "Thật tiếc khi ông nội không còn để chứng kiến hành trình mới rất quan trọng trong cuộc đời em", Vy nói.

Bảo Vy đang là giáo viên lớp 2 tại Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, phường Tân Mai (trước đây thuộc thị xã Hoàng Mai), là ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Nghệ An. Cô gái 24 tuổi trở thành người Ơ Đu đầu tiên trúng cử đại biểu Quốc hội, cũng là đại biểu khóa 16 trẻ nhất.

Cô giáo Lo Thị Bảo Vy. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vy sinh ra và lớn lên ở bản Văng Môn, xã Nga My, nơi người Ơ Đu sinh sống tập trung. Gia đình có bốn chị em, Vy là chị cả. Bố mẹ làm nông, buôn bán nhỏ, thu nhập dựa vào lúa nước và những chuyến vào rừng hái bo bo. Khi kinh tế chật vật, bố mẹ đi làm xa, Vy cùng hai em gái ở với ông bà nội, em trai út gửi bên ngoại.

Tuổi tiểu học, chị em Vy mỗi ngày đi bộ hơn một km men theo sườn núi đến trường. Con đường hẹp, mùa mưa trơn trượt, có đoạn sạt lở, phải bám taluy mới qua. Những hôm mưa lớn, nước từ trên núi đổ xuống, cả quãng đường lầy lội.

Là chị cả, Vy nhắc các em cố gắng học để sau này đỡ đần gia đình. Cả bốn chị em đều học tốt, lần lượt thi đỗ vào các trường nội trú của huyện và tỉnh, được Nhà nước hỗ trợ chi phí. Vy nói các chị em nối tiếp nhau đi học nội trú, thầy cô quen mặt và luôn tạo điều kiện.

Cô Bảo Vy đứng lớp giảng dạy tại Trường Tiểu học Quỳnh Lập A. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiện em gái thứ hai và thứ ba đang theo học ngành Sư phạm Giáo dục mầm non tại Trường Đại học Vinh, em trai út học lớp 10 Trường Phổ thông Trung học Dân tộc Nội trú tỉnh Nghệ An.

Lớn lên ở bản, Vy quen với hình ảnh thầy cô vừa dạy chữ vừa lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho học sinh. Sự tận tâm ấy khiến cô sớm nghĩ đến nghề giáo. Ước muốn này cũng gắn với câu chuyện của mẹ, người từng mong làm giáo viên nhưng phải dừng lại vì hoàn cảnh.

Năm 2020, Vy trúng tuyển ngành Sư phạm Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Vinh, bắt đầu cuộc sống tự lập. Khi đó, gia đình vẫn còn ba em đi học, cô không muốn tạo thêm gánh nặng nên chủ động đi làm thêm. Ban ngày lên lớp, tối và ngày nghỉ làm ở quán ăn, có thời gian bán quần áo, giày dép. Nhiều hôm trở về phòng trọ khi đã muộn, cô chỉ kịp ăn qua loa rồi nghỉ. "Nếu mình không cố gắng, bố mẹ sẽ phải gánh thêm", Vy giải thích.

Bảo Vy phát biểu tại một cuộc họp về hoạt động đoàn thanh niên. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tốt nghiệp năm 2024 với bằng khá, Vy được nhận dạy hợp đồng tại Trường Tiểu học Quỳnh Liên, phường Quỳnh Mai. Thời gian này, thu nhập thấp trong khi phải tự lo tiền trọ, đi lại và sinh hoạt, nên cô gần như chưa thể phụ giúp gia đình, mọi khoản chi đều phải tính toán kỹ. Sau đó, Vy thi viên chức và trúng tuyển, được phân công về Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, phường Tân Mai từ tháng 2/2025. Lúc này thu nhập ổn định hơn, cô mới dành dụm được một khoản nhỏ gửi về đỡ đần các em.

Khi được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, Vy khá bất ngờ và có phần áp lực vì đây là lĩnh vực mới. Sau thời gian tìm hiểu, cô chọn cách chuẩn bị kỹ hơn, tự nhắc mình phải sống có trách nhiệm và cố gắng nhiều hơn để đáp lại sự tin tưởng của mọi người.

Sau khi trúng cử, Vy tập trung bồi dưỡng kiến thức, đồng thời tăng cường tiếp xúc, lắng nghe ý kiến cử tri, nhất là tại các địa bàn vùng cao. Từ thực tế giảng dạy và đời sống ở bản, cô quan tâm đến vấn đề giáo dục và gìn giữ tiếng nói của người Ơ Đu khi việc sử dụng ngày càng thu hẹp. Hiện phần lớn người trẻ giao tiếp bằng tiếng Thái, tiếng Kinh hoặc Khơ Mú, tiếng Ơ Đu chỉ còn xuất hiện xen kẽ trong sinh hoạt. Vy cho biết sẽ nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm góp phần bảo tồn ngôn ngữ của dân tộc mình.

"Đảm nhiệm đồng thời công việc giảng dạy và vai trò đại biểu Quốc hội, em sẽ chủ động sắp xếp thời gian để hoàn thành tốt cả hai nhiệm vụ, với sự hỗ trợ từ nhà trường và đồng nghiệp", cô giáo trẻ nói.

Cô giáo người Ơ Đu bên học trò. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thầy Bùi Văn Việt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, đánh giá Lo Thị Bảo Vy là giáo viên trẻ năng động, chuyên môn vững, có trách nhiệm và luôn nỗ lực trong công việc. Trong thời gian ứng cử, dù thiếu giáo viên, nhà trường vẫn bố trí để Vy tham gia tiếp xúc cử tri; thời gian tới tiếp tục tạo điều kiện để cô hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy đồng thời thực hiện vai trò đại biểu Quốc hội.

Ông Lô Thanh Nhất, Bí thư Đảng ủy xã Nga My, cho biết việc cô giáo Lo Thị Bảo Vy trúng cử là dấu mốc đối với cộng đồng người Ơ Đu, tạo thêm kênh để phản ánh những khó khăn, nguyện vọng của người dân. "Vy là người Ơ Đu đầu tiên trúng cử đại biểu Quốc hội. Với một cộng đồng chỉ vài trăm nhân khẩu, đây là trường hợp chưa từng có", ông nhấn mạnh.

Dân tộc Ơ Đu là một trong những cộng đồng thiểu số ít người nhất Việt Nam, còn gọi là Tày Hạt, thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ Me, hiện có khoảng 700 người, chủ yếu sinh sống tại bản Văng Môn, xã Nga My; một số ít định cư tại các xã vùng cao khác trong tỉnh.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: vnexpress.net