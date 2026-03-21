Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh trở thành đại biểu trẻ nhất trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Nghị quyết số 68/NQ-UBBC về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX nhiệm kỳ 2026- 2031.

Hà Tĩnh đạt 99,99% cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND tỉnh Hà Tĩnh có 58 đại biểu. Các đại biểu này được cử tri tín nhiệm bỏ phiếu, bầu chọn từ 94 ứng cử viên và trúng cử với tỉ lệ phiếu bầu cao, từ 91,35% - 99,16%.

Đại biểu HĐND tỉnh được bầu đủ theo cơ cấu, thành phần và số lượng đã được ấn định. Các đại biểu trúng cử bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu hợp lý về giới tính, độ tuổi, trình độ chuyên môn; đại diện cho các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.

Trong tổng số 58 đại biểu có 27 đại biểu tái cử (chiếm tỉ lệ 46,55%), 15 đại biểu nữ (chiếm tỉ lệ 25,86%), 3 đại biểu trẻ tuổi (chiếm tỉ lệ 5,17%), 3 đại biểu ngoài Đảng (chiếm tỉ lệ 5,17%), 3 đại biểu tôn giáo (chiếm tỉ lệ 5,17%); 44 đại biểu có trình độ trên đại học (chiếm tỉ lệ 75,86%), 51 đại biểu có trình độ lý luận chính trị cao cấp (chiếm tỉ lệ 87,93%).

Bà Nguyễn Ny Hương trở thành đại biểu trẻ nhất trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Đại biểu trúng cử trẻ nhất là bà Nguyễn Ny Hương (SN 1989), Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh.

Bà Nguyễn Ny Hương (SN 1989, quê xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) công tác tại Tỉnh đoàn Hà Tĩnh từ tháng 8/2012, từng đảm nhiệm nhiều vị trí như cán bộ Ban Tuyên giáo, Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên.

Từ tháng 5/2020, bà giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và được bầu làm Bí thư Tỉnh đoàn khóa XVIII vào tháng 8/2022. Hiện bà là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XX, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh.

Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử tỉnh, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn Hà Tĩnh được tổ chức đồng bộ, đúng thời gian, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Bầu cử. Tiến độ cử tri tham gia bỏ phiếu nhanh, kịp thời, việc bỏ phiếu được tiến hành liên tục.

Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri trong danh sách đạt 99,99% trên toàn tỉnh, trong đó có 57 khu vực bỏ phiếu đạt tỉ lệ 100% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Hà Tĩnh cũng không có đơn vị, khu vực bỏ phiếu phải tổ chức bầu cử lại hoặc bầu cử thêm do tỉ lệ đi bầu thấp hay bầu không đủ số lượng tối thiểu; không có đơn vị, khu vực bỏ phiếu bị hủy kết quả bầu cử do vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn