Thời gian cấm đường phục vụ tổng duyệt diễu binh, diễu hành ngày 30-8 ở Hà Nội

Cảnh sát hướng dẫn, phân luồng giao thông tại Hà Nội - Ảnh: THIÊN KHÔI

Công an Hà Nội cho biết sáng 30-8 sẽ diễn ra tổng duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và các hoạt động phục vụ buổi lễ, đơn vị này thông báo phương án phân luồng giao thông.

Theo đó, thời gian tổ chức cấm triệt để, tạm cấm, hạn chế giao thông từ 22h ngày 29-8 đến 13h ngày 30-8.

Các tuyến đường tổ chức cấm triệt để đối với tất cả các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm):

Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chùa Một Cột, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm,

Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Cửa Bắc, Yên Phụ, Thanh Niên, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây,

Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi),

Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ quảng trường Ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Các tuyến tạm cấm theo loại phương tiện: Các tuyến đường phía bên trong đường vành đai 1; các tuyến đường trong khu vực từ đường vành đai 1 đến đường vành đai 2.

Tạm cấm đối với các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

Các tuyến đường khuyến nghị hạn chế lưu thông:

Các tuyến đường trong khu vực từ vành đai 2 đến vành đai 3: hạn chế lưu thông đối với các xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 16 chỗ, xe ô tô cá nhân, xe mô tô.

Công an Hà Nội đề nghị người dân tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ; khi gặp các phương tiện được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, khẩn trương đi sát vào lề đường bên phải, dừng hẳn lại hoặc chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất, nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

Trong khi đó, Cục Cảnh sát giao thông cho biết công tác phân luồng giao thông vòng ngoài địa bàn Hà Nội thực hiện từ 22h ngày 29-8 đến 17h ngày 30-8.

Đối tượng phân luồng là xe tải loại từ 10 tấn, xe khách loại từ 45 chỗ trở lên (trừ xe ô tô vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu phục vụ lLễ kỷ niệm và các xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ).

Tác giả: Hồng Quang