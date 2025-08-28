Người dân ngã ngửa vì giá ghế nhựa, chai nước lọc trong ngày sơ duyệt diễu binh, diễu hành

Ngày 27-8, dù Hà Nội có mưa lớn, nhiều người dân vẫn đội mưa, xếp hàng từ sáng sớm để chờ xem sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Thuê ghế tại khu vực Nguyễn Thái Học - Chu Văn An - Tôn Đức Thắng

Đi cùng không khí háo hức, các dịch vụ "ăn theo" quanh khu vực Cửa Nam, Chu Văn An, Nguyễn Thái Học,... lại khiến nhiều người "choáng" vì giá bị đẩy lên cao. Ghế nhựa cho thuê 30.000 đồng/chiếc, ghế gấp bán 50.000 đồng, quạt giấy và cờ 20.000 đồng/chiếc.

Đáng chú ý, đến chiều tối, giá còn bị "đội" thêm: thuê ghế nhựa vẫn 30.000 đồng nhưng phải đặt cọc 50.000 đồng, nếu muốn mua phải trả tới 60.000 đồng. Thậm chí có người tái sử dụng vỏ chai nước ngọt, rót nước lọc vào rồi bán 15.000 đồng/chai.

Nhiều người dân bức xúc cho rằng mức giá này quá cao so với chất lượng sản phẩm. "Quạt giấy vừa mua, quạt nhẹ đã rách mà giá 20.000 đồng, ghế nhựa thì 30.000 đồng. Thật khó chấp nhận" - chị Thu Thủy (Hà Nội) chia sẻ.

Một số hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận:

Nhiều mặt hàng bị đẩy giá lên cao

Các mặt hàng như ghế nhựa, chai nước lọc bất ngờ bị thổi giá lên cao

