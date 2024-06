Người đàn ông nửa đêm khống chế đè cô gái trẻ xuống đường, đoạn clip khiến MXH bức xúc

Xuất hiện trên mạng xã hội từ tối ngày 3/6, đoạn camera an ninh ghi lại sự việc cô gái trẻ đi xe máy bị người đàn ông bất ngờ áp sát, xô ngã xuống đường khiến dư luận không khỏi xôn xao, bàn luận.

Theo nội dung ghi lại từ camera nhà dân, sự việc xảy ra vào khoảng 23h14' tối ngày 1/6, trên đường bê tông, cách QL1A khoảng vài trăm mét và thuộc địa phận xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận).

Thời điểm này, cô gái trẻ đang điều khiển xe máy di chuyển trên đường thì bị một người đàn ông lưu thông cùng chiều, bất ngờ áp sát xô ngã. Khi cô gái tìm cách bỏ chạy, người đàn ông liền lao theo, đè xuống đường rồi ôm chặt lấy cô, kéo đến đoạn đất trống. Trong lúc 2 bên giằng co, thì xuất hiện ánh đèn xe máy, người đàn ông vì thế vội vã lên xe bỏ chạy về phía hướng Quốc lộ 1A. Còn cô gái tri hô nhờ sự giúp đỡ của người dân xung quanh.

Khoảnh khắc người đàn ông áp sát, xô ngã cô gái trẻ xuống đường

Đến ngày hôm qua (4/6), cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết, đang tiến hành truy xét người đàn ông có hành vi, xô ngã, đè cô gái xuất hiện trong đoạn clip trên.

