Người đàn ông nhiễm Covid-19 suốt hơn 2 năm

Nhiễm trùng kéo dài cho phép virus khám phá các cách lây nhiễm tế bào hiệu quả hơn. Ảnh minh hoạ.

Nhiều người cho rằng, tình trạng này chỉ xảy ra ở những người dễ bị tổn thương. Song, các nhà nghiên cứu Mỹ cảnh báo, bất kỳ ai cũng có nguy cơ nhiễm Covid-19 trong thời gian dài.

Cụ thể, người đàn ông 41 tuổi tại Mỹ nhiễm HIV giai đoạn tiến triển. Người này cho biết đã nhiễm SARS-CoV-2 vào giữa tháng 5/2020.

Trong thời gian này, anh không được điều trị bằng thuốc kháng virus, cũng không thể tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết mặc dù bị các triệu chứng hô hấp, đau đầu, đau nhức cơ thể và suy nhược.

Người đàn ông này có số lượng tế bào T hỗ trợ miễn dịch chỉ 35 tế bào/microlit máu. Đó là lý do khiến virus có thể tồn tại lâu như vậy. Ở người khoẻ mạnh, số lượng tế bào T hỗ trợ miễn dịch là từ 500 - 1.500 tế bào/microlit.

Để giảm nguy cơ virus đột biến gây hại, các bác sĩ và nhà nghiên cứu kêu gọi cộng đồng tiếp tục tiêm chủng và đeo khẩu trang ở những nơi đông người.

Nhà dịch tễ học William Hanage của Đại học Harvard (Mỹ) cho biết: "Nhiễm trùng kéo dài cho phép virus khám phá các cách lây nhiễm tế bào hiệu quả hơn. Một số nghiên cứu bổ sung bằng chứng cho thấy, nhiều biến thể dễ lây truyền hơn đã xuất hiện từ những trường hợp mắc bệnh như vậy. Do đó, việc điều trị hiệu quả những trường hợp như vậy là ưu tiên hàng đầu cho cả sức khỏe của cá nhân và cộng đồng".

Nhà khoa học Joseline Velasquez-Reyes và các đồng nghiệp tại Đại học Boston (Mỹ) đã thu thập mẫu virus từ bệnh nhân từ tháng 3/2021 đến tháng 7/2022. Kết quả đã tiết lộ hoạt động của virus trong quá trình xâm nhập kéo dài.

Tỷ lệ đột biến của virus ở bệnh nhân tương tự tỷ lệ thường thấy trong một cộng đồng. Hơn nữa, một số đột biến này rất quen thuộc. Ví dụ, các đột biến gai trùng khớp với vị trí của đột biến được tìm thấy trong biến thể omicron của SARS-CoV-2.

Chỉ trong một người, các loại đột biến tương tự dẫn đến sự xuất hiện của biến thể omicron nhân lên nhanh hơn.

Tác giả: Vân Huyền

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn