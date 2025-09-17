Người đàn ông đi xe đạp ngược chiều trên cầu Nhật Tân bị ô tô tông tử vong

Theo thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), vào khoảng 0h19 ngày 17/8, tại cầu Nhật Tân xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một xe đạp và một ô tô, khiến một người tử vong tại chỗ.

Nơi xảy ra vụ việc



Theo camera hành trình trên ô tô ghi lại, vào thời điểm xảy ra sự việc, một người đàn ông trung niên có hành vi điều khiển xe đạp đi ngược chiều cầu Nhật Tân (hướng từ ngoại thành sang nội thành). Sau cú va chạm cực mạnh với ô tô, người đàn ông đi xe đạp tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 2 cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến 8h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, hướng dẫn phương tiện lưu thông thông suốt trên cầu. Theo CSGT, cầu Nhật Tân là tuyến đường cấm người đi bộ, các loại xe thô sơ, xe đạp lưu thông.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: Báo VOV