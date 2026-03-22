Ngư dân Nghệ An mỏi tay gỡ cá trích

Được mùa, được giá

Những ngày này, ngư dân xã Hải Châu (Nghệ An) phấn khởi vì mỗi chuyến ra khơi đều trúng đậm cá trích, đem lại nguồn thu nhập khấm khá cho các gia đình. Để thu những mẻ cá trích tươi, béo, các ngư dân phải dậy từ sớm. Họ xuất bến từ 2 giờ sáng, thả lưới gần bờ và trở về khi bình minh lên. Trong vòng vài ba tiếng đồng hồ, mỗi bè có thể thu về từ 1 đến 3 tạ cá trích.

Ngư dân Nghệ An phấn khởi vì mỗi chuyến ra khơi đều trúng đậm cá trích.

Ông Đinh Văn Tuấn, một chủ bè lâu năm ở xã Hải Châu chia sẻ, cá trích thường vào ở khu vực gần bờ biển nên ngư dân không cần đánh bắt xa bờ. Mùa này cá trích béo, đi thành đàn lớn nên dễ đánh bắt, lưới vừa kéo lên, cá trắng xóa, dày đặc. Không khí trên bờ cũng vì thế mà nhộn nhịp hơn hẳn, khi cả gia đình cùng tham gia gỡ cá, phân loại để bán ngay tại chỗ với giá giao động tùy các loại to, nhỏ từ 15.000 – 25.000 đồng/kg...

Do đánh bắt trong thời gian ngắn nên cá trích nơi đây giữ được độ tươi ngon tự nhiên, không cần ướp đá. Đây chính là yếu tố giúp cá trích Hải Châu luôn được thương lái ưa chuộng.

Với sản lượng trung bình hơn 1 tạ mỗi chuyến, sau khi trừ chi phí, mỗi bè vẫn có thể thu lãi gần tiền triệu sau mỗi chuyến ra khơi. Đây là nguồn thu nhập đáng kể, giúp ngư dân bám biển, ổn định cuộc sống ngay cả khi chi phí đầu vào như xăng, dầu tăng cao.

Điều khiến các ngư dân phấn khởi là cá sau khi đánh bắt về được thương lái thu mua, vận chuyển đi tiêu thụ tại các chợ. Một phần cá được giữ lại để chế biến tại chỗ, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng địa phương và khách du lịch.

Khách du lịch tìm về thưởng thức đặc sản

Tuyến đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò những ngày này trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Không chỉ có xe của thương lái đến thu mua, mà còn đông đảo du khách dừng chân để trải nghiệm không khí làng chài buổi sớm và thưởng thức hải sản tươi.

Do đánh bắt trong thời gian ngắn nên cá trích nơi đây giữ được độ tươi ngon tự nhiên, không cần ướp đá. Ảnh: Kim Long

Cá trích nướng, gỏi cá trích… trở thành những món ăn “hút khách”. Nhiều người dân địa phương đã nhanh nhạy dựng các chòi tạm ven biển, phục vụ du khách nướng cá, ăn uống ngay tại chỗ. Giá cả bình dân, không gian thoáng đãng, cộng với trải nghiệm trực tiếp từ biển lên bàn ăn, đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho xã Hải Châu.

Cá trích là một trong những loại cá giàu axit béo omega-3, nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu trong khi giá rẻ. Vì thế, món ăn này được nhiều người dân ưa thích. Những con cá tươi nướng trên than hoa, ăn kèm bánh mướt, bún, rau sống cùng với nước mắm truyền thống đã tạo nên hương vị riêng.

Thoăn thoắt xếp, lật cá, bà Nguyễn Thị Hằng (xóm Thái Thịnh, xã Hải Châu) cho biết, cứ đến mùa cá trích tôi ra đây nướng cá, công việc cũng chỉ kéo dài vài tháng nên tranh thủ kiếm thêm thu nhập. Những năm trước, tôi nướng túc tắc thôi, nhưng năm nay người dân trong xã, ngoài xã kéo đến thưởng thức tại chỗ nên số lượng cá bán mỗi ngày nhiều hơn.

Thông thường công việc nướng cá của bà và các chị trong xóm diễn ra từ khoảng 8h khi bè vừa cập bờ và kéo dài đến tầm giữa trưa. Cá nướng than hoa ngay khi vừa lên bờ nên luôn giữ được vị tươi ngon. Cá trích tuy nhiều vảy và xương dăm nhưng thịt trắng, dày, nhiều chất dinh dưỡng.

Người phụ nữ này bật mí, trung bình mỗi buổi nướng khoảng nửa tạ cá trích. Có hôm đoàn khách 40 người từ xa đến thưởng thức nên bà phải huy động thêm người làm để kịp phục vụ. Các điểm nướng cá phục vụ cá trích nướng giá 50.000-60.000 đồng/kg ăn kèm rau sống, bún, lá nem cuốn và nước chấm.

Chị Phạm Thị Thu Hiền (trú phường Vinh Hưng, Nghệ An) và bạn đi công tác qua xã Hải Châu bất ngờ khi thưởng thức cá trích nướng. Dù là món ăn dân dã nhưng ngon, lạ miệng, cá trích thơm, ăn cùng rau thơm nên rất dậy mùi. Giá cả phải chăng nên đoàn 3 người nhưng chỉ hết 120.000 đồng. Cảm giác thưởng thức hải sản tươi ngon ngay bên bờ biển cũng là trải nghiệm thú vị.

Theo đại diện lãnh đạo xã Hải Châu, để phát huy giá trị kinh tế từ hoạt động đánh bắt, chế biến hải sản gắn với phát triển du lịch trải nghiệm, địa phương cũng đã triển khai một số phần việc. Bên cạnh đó, an ninh trật tự dọc tuyến đường ven biển qua khu vực được chú trọng nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân và du khách khi đến thưởng thức, trải nghiệm.

Tác giả: Kim Long

