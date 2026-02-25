Ngư dân Nghệ An trúng đậm 15 tấn cá biển, thu về 200 triệu đồng

Tác giả: Dương Quang
Trưa 25-2, hai tàu cá của ngư dân Trần Văn Lưu (sinh năm 1978, trú khối Bình Minh, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) cập bến cá Nghi Thủy, phường Cửa Lò, mang theo hàng tấn hải sản, có giá trị kinh tế cao.
