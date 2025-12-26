Công Phượng lại tỏa sáng

Công Phượng ghi bàn, kiến tạo trong 2 trận liên tiếp kể từ khi trở lại sau chấn thương. Ảnh: CLB Trường Tươi Đồng Nai.

Trên sân Cẩm Phả, Đồng Nai nhập cuộc chủ động và sớm tạo sức ép lên hàng phòng ngự Quảng Ninh. Alex Sandro mở tỷ số ở phút 17 sau một pha xử lý gọn gàng. Đến phút 37, Hoàng Dương nhân đôi cách biệt, giúp đội bóng miền Đông Nam Bộ bước vào giờ nghỉ với lợi thế lớn.

Sang hiệp hai, Quảng Ninh nỗ lực đẩy cao đội hình và có bàn rút ngắn tỷ số, nhưng đó là những gì đội chủ nhà làm được. Phút 61, dấu ấn của Công Phượng xuất hiện. Trong một tình huống tổ chức tấn công mạch lạc, tiền đạo sinh năm 1995 kiến tạo vừa tầm để Alex Sandro hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-1 cho Đồng Nai.

Dù không trực tiếp ghi bàn, Công Phượng cho thấy vai trò quan trọng trong hệ thống tấn công của đội bóng. Anh tiếp tục tỏa sáng sau khi hồi phục chấn thương. Hôm 13/12, Công Phượng có màn tái xuất hoàn hảo khi ghi bàn giúp CLB Đồng Nai thắng Đại học Văn Hiến 3-0.

Đồng Nai gửi đi tín hiệu tích cực về sự chuẩn bị nghiêm túc và tham vọng lớn trước khi V-League 2 khởi tranh trở lại. Đặc biệt, phong độ thăng hoa của Alex Sandro cùng sự trở lại của Công Phượng mở ra nhiều kỳ vọng cho hàng công đội bóng trong chặng đường tìm vé thăng hạng V-League mùa tới.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn