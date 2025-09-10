Ngôi nhà hình chữ M ẩn mình giữa vườn cây xanh mướt

M House là ngôi nhà 3 tầng được xây dựng mới, nằm ở khu vườn phía trước nhà cũ tại Bangkok (Thái Lan). Ảnh: DOF Sky/Ground
Điểm đặc biệt của ngôi nhà 3 tầng là các cây trong khu vườn gần như được giữ nguyên để làm kỷ niệm. Ảnh: DOF Sky/Ground
Từ bên ngoài, mặt tiền trông như được tạo thành từ các mặt phẳng nghiêng được ghép lại với nhau. Ảnh: DOF Sky/Ground
Thiết kế này tạo không gian riêng tư và che giấu ngôi nhà khỏi ánh mắt của người qua đường. Ảnh: DOF Sky/Ground
Bên ngoài căn nhà được hoàn thiện bằng lớp sơn trắng với những đường rãnh có họa tiết, tạo nên một diện mạo đặc biệt. Ảnh: DOF Sky/Ground
Điểm thú vị bên trong là các không gian sống được thiết kế xoay quanh những cây lớn, tạo ra không gian rất đặc biệt. Ảnh: DOF Sky/Ground
Nhờ vậy, mỗi phòng trong nhà đều có thể nhìn ra cây xanh bên ngoài. Ảnh: DOF Sky/Ground
Tầng 1 gồm phòng khách, phòng ăn, bếp và phòng vệ sinh. Ảnh: DOF Sky/Ground
Phòng khách có trần cao gấp đôi, cũng là khoảng thông tầng trong nhà. Ảnh: DOF Sky/Ground
Phòng ăn rộng rãi có cửa kính lớn nhìn ra bên ngoài. Ảnh: DOF Sky/Ground
Cầu thang thiết kế ẩn phía sau kệ trưng bày. Ảnh: DOF Sky/Ground
Phòng ngủ thiết kế tối giản, ngập ánh sáng. Ảnh: DOF Sky/Ground
Do phải xây xen kẽ giữa các cây, bể bơi được bố trí trên mái nhà. Ảnh: DOF Sky/Ground
Tác giả: Hoàng Minh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn