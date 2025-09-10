Thời gian:
Ngôi nhà hình chữ M ẩn mình giữa vườn cây xanh mướt

Ngôi nhà được xây dựng uốn lượn giữa các gốc cây, đưa bể bơi lên sân thượng và khi nhìn từ trên xuống, công trình giống như hình chữ M độc đáo.

M House là ngôi nhà 3 tầng được xây dựng mới, nằm ở khu vườn phía trước nhà cũ tại Bangkok (Thái Lan). Ảnh: DOF Sky/Ground

Điểm đặc biệt của ngôi nhà 3 tầng là các cây trong khu vườn gần như được giữ nguyên để làm kỷ niệm. Ảnh: DOF Sky/Ground

Từ bên ngoài, mặt tiền trông như được tạo thành từ các mặt phẳng nghiêng được ghép lại với nhau. Ảnh: DOF Sky/Ground

Thiết kế này tạo không gian riêng tư và che giấu ngôi nhà khỏi ánh mắt của người qua đường. Ảnh: DOF Sky/Ground

Bên ngoài căn nhà được hoàn thiện bằng lớp sơn trắng với những đường rãnh có họa tiết, tạo nên một diện mạo đặc biệt. Ảnh: DOF Sky/Ground

Điểm thú vị bên trong là các không gian sống được thiết kế xoay quanh những cây lớn, tạo ra không gian rất đặc biệt. Ảnh: DOF Sky/Ground

Nhờ vậy, mỗi phòng trong nhà đều có thể nhìn ra cây xanh bên ngoài. Ảnh: DOF Sky/Ground

Tầng 1 gồm phòng khách, phòng ăn, bếp và phòng vệ sinh. Ảnh: DOF Sky/Ground

Phòng khách có trần cao gấp đôi, cũng là khoảng thông tầng trong nhà. Ảnh: DOF Sky/Ground

Phòng ăn rộng rãi có cửa kính lớn nhìn ra bên ngoài. Ảnh: DOF Sky/Ground

Cầu thang thiết kế ẩn phía sau kệ trưng bày. Ảnh: DOF Sky/Ground

Phòng ngủ thiết kế tối giản, ngập ánh sáng. Ảnh: DOF Sky/Ground

Do phải xây xen kẽ giữa các cây, bể bơi được bố trí trên mái nhà. Ảnh: DOF Sky/Ground

Tác giả: Hoàng Minh

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

