Ngôi nhà tái hiện ký ức bằng bê tông, gỗ và ánh sáng

Nằm giữa vùng quê Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam), QN House là dự án nhà ở tiêu biểu cho nỗ lực tái hiện kiến trúc bản địa Việt Nam qua lăng kính của kiến trúc hiện đại mộc mạc. Ảnh: Hoang Le – Chimnon studio
Ngôi nhà ra đời như một cuộc đối thoại nhẹ nhàng giữa hai thế hệ – một bên là gia đình trẻ với lối sống năng động, hiện đại; một bên là tinh thần làng quê xưa vốn êm đềm, sâu lắng. Ảnh: Hoang Le – Chimnon studio
Ngôi nhà ẩn mình dưới tán cây, mái ngói đỏ nổi bật giữa sắc xanh miền quê. Ảnh: Hoang Le – Chimnon studio
Những chất liệu truyền thống như đá thô, gạch trần, gỗ tự nhiên kết hợp khéo léo với hình khối phẳng, màu sắc tối giản và cấu trúc mở, tạo nên một tổng thể hòa hợp giữa kiến trúc đương đại và bản sắc địa phương. Ảnh: Hoang Le – Chimnon studio
Ngôi nhà bao bọc bởi vườn cây xanh mát, giảm bớt sự nặng nề của bê tông và chất liệu hiện đại. Ảnh: Hoang Le – Chimnon studio
Hình khối nhà 2 tầng đơn giản nhưng vẫn tạo điểm nhấn ấn tượng. Ảnh: Hoang Le – Chimnon studio
Ở bên trong, phòng khách, bàn ăn, bếp nối liền với nhau không vách ngăn, nhằm tăng sự kết nối. Ảnh: Hoang Le – Chimnon studio
Chất liệu gỗ với tone màu ấm góp phần tăng cảm giác mộc mạc cho ngôi nhà. Ảnh: Hoang Le – Chimnon studio
Cách tổ chức không gian theo chiều đứng giúp tăng kết nối giữa các khu vực chức năng. Ảnh: Hoang Le – Chimnon studio
Ánh sáng tự nhiên được khai thác triệt để. Ảnh: Hoang Le – Chimnon studio
Cầu thang gỗ xuyên suốt là trục cảm xúc của toàn bộ công trình. Ảnh: Hoang Le – Chimnon studio
Khu bếp rộng rãi, ốp gỗ toàn bộ từ tủ đến ốp tường, mang lại cảm giác mộc mạc mà tinh tế. Ảnh: Hoang Le – Chimnon studio
Phòng ngủ tầng 1 hướng ra khu vườn xanh mát. Ảnh: Hoang Le – Chimnon studio
Phòng ngủ trên tầng 2 với nội thất đơn giản, gỗ vẫn là chất liệu chủ đạo. Ảnh: Hoang Le – Chimnon studio
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn