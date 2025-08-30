Ngôi nhà tái hiện ký ức bằng bê tông, gỗ và ánh sáng

Ngôi nhà ra đời như một cuộc đối thoại nhẹ nhàng giữa hai thế hệ – một bên là gia đình trẻ với lối sống năng động, hiện đại; một bên là tinh thần làng quê xưa vốn êm đềm, sâu lắng. Ảnh: Hoang Le – Chimnon studio