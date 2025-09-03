Ngôi nhà 160m2 'chạm thiên nhiên' với chi phí hơn 1 tỷ đồng

Tọa lạc tại Hội An (Quảng Nam), Khánh House gồm 2 khối nhà được xây kề sát nhau. Khối nhà chính nằm bên phải (khi nhìn từ chính diện) và khối nhà phụ sẽ nằm bên trái. Ảnh: 6717 studio