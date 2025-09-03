Ngôi nhà 160m2 'chạm thiên nhiên' với chi phí hơn 1 tỷ đồng

Tọa lạc tại Hội An (Quảng Nam), Khánh House gồm 2 khối nhà được xây kề sát nhau. Khối nhà chính nằm bên phải (khi nhìn từ chính diện) và khối nhà phụ sẽ nằm bên trái. Ảnh: 6717 studio
Ở mặt tiền, hai khối nhà có sự đối lập phong cách: hiên nhà phụ (khu vực gara) với kết cấu ngói âm dương truyền thống và hiên nhà chính với kiến trúc hiện đại. Ảnh: 6717 studio
Dù thiết kế tương phản nhưng khi đặt cạnh nhau, hai khối không gian lại tạo cảm giác hài hòa, tăng tính thẩm mỹ cho toàn bộ không gian. Ảnh: 6717 studio
Tại khối nhà chính, không gian sinh hoạt chung được thiết kế mở. Sắc trắng nền nã được chọn làm gam màu chủ đạo. Ảnh: 6717 studio
Bàn ăn bằng gỗ được đóng và chạm trổ theo thiết kế xưa. Ảnh: 6717 studio
Cách gian bếp một vách tường gạch là khoảng giếng trời giúp ngôi nhà lấy sáng và lấy gió. Ảnh: 6717 studio
Giếng trời cũng là điểm giao không gian với cầu thang dẫn lên khu vực thờ và khung cửa nhỏ dẫn vào phòng ngủ master. Ảnh: 6717 studio
Chi tiết con tiện trong kiến trúc xưa được vận dụng ở song cửa sổ hay tay vịn cầu thang. Ảnh: 6717 studio
Phòng ngủ master là điểm cuối của khối nhà chính với ô cửa kính rộng mở ra khoảng vườn nhỏ ở sân sau. Ảnh: 6717 studio
Bồn tắm ngoài trời ốp đá làm toát lên vẻ hiện đại của căn phòng. Ảnh: 6717 studio
Trong khi đó, khối nhà phụ chủ yếu dành cho mục đích nghỉ ngơi gồm 3 phòng ngủ lớn và một phòng làm việc. Diện tích đầu nhà dành cho gara xe, không gian nghỉ ngơi lùi sâu vào trong. Ảnh: 6717 studio
Giếng trời là bước đệm không gian dẫn vào phòng làm việc. Ảnh: 6717 studio
Hồ cá với những bậc đá xám là bước đệm dẫn vào nhà. Ảnh: 6717 studio
Tác giả: Hoàng Minh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn