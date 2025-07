Hình ảnh xót xa ở Nghệ An: Nước lũ dâng cao, hàng nghìn ngôi nhà chỉ còn thấy nóc

Thông báo khẩn về lưu lượng đỉnh lũ tần suất 5.000 năm xảy ra một lần Đêm 22/7, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh có Thông báo khẩn số 604 về việc ứng phó với thiên tai lũ lụt. Thông báo có nêu: Vào lúc 21h ngày 22/7/2025, lưu lượng nước về thượng lưu hồ thuỷ điện Bản Vẽ đạt 9.543m3/s, gần đạt lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra là 10.500m3/s (tần suất 0,02% - tức là 5.000 năm xảy ra 1 lần). Hồ đang tiến hành cắt, giảm lũ với lưu lượng xả lũ xuống hạ du là 1.727m3/s và sẽ tăng nhanh trong thời gian tới. Chủ tịch tỉnh Nghệ An yêu cầu BCH Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và lãnh đạo các sở ngành, các địa phương hạ du thuỷ điện Bản Vẽ khẩn trương huy động mọi lực lượng, phương tiện hỗ trợ di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn. Giữ thông tin liên lạc thông suốt, báo cáo kịp thời về UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT-TTKN và PTDS tỉnh và các cơ quan liên quan khi có sự cố xảy ra.