"Nghiện" game, chàng trai 19 tuổi bị thủng dạ dày

Ngày 10‑6, Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM) cho hay vừa tiếp nhận nam bệnh nhân N.V.P.A (19 tuổi) nhập viện trong tình trạng nôn nhiều, sụt cân nghiêm trọng, BMI chỉ còn 15 – mức suy dinh dưỡng nặng vì nghiện game.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh

Theo BSCK1 Lê Tiến Dũng, Khoa Ngoại Tiêu hóa-Bệnh viện Thống Nhất, bệnh nhân không có bệnh nền nhưng có tiền sử nghiện game nhiều năm, thường xuyên bỏ bữa và thức khuya. Trong suốt 6 tháng trước nhập viện, bệnh nhân liên tục buồn nôn, nôn ra thức ăn cũ, sụt 12 kg.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị hẹp môn vị do loét hành tá tràng và phải can thiệp phẫu thuật nối vị tràng, đưa ruột non lên nối trực tiếp với dạ dày để tạo đường đi mới cho thức ăn. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được nuôi ăn sớm để phục hồi thể trạng.

TS-BSCKII Hồ Hữu Đức, Trưởng Khoa Ngoại Tiêu hóa-Bệnh viện Thống Nhất, cho biết thêm bệnh nhân suy dinh dưỡng nặng, teo cơ nên việc phẫu thuật phải phối hợp chặt chẽ với Khoa Dinh dưỡng để nuôi ăn trước mổ, tránh nguy cơ sốc chuyển hóa.

"Bệnh nhân suy dinh dưỡng rất khó can thiệp. Nếu truyền dưỡng chất ồ ạt dễ dẫn đến hội chứng nuôi ăn lại, có thể co giật, suy tim, suy hô hấp, thậm chí tử vong" – BS Đức cảnh báo.

Sau 2 tuần hậu phẫu, bệnh nhân đã hết nôn ói, ăn uống được và bắt đầu tăng cân. Tuy nhiên, chỉ số BMI vẫn dưới mức bình thường (18,5), cơ thể còn yếu và tiếp tục được theo dõi dinh dưỡng lâu dài.

Bà N.T.H (mẹ của bệnh nhân) cho biết khoảng một tháng trước khi nhập viện, A. sụt cân nhanh chóng, ăn vào là nôn. Khi cơ thể lả đi, huyết áp tụt, gia đình mới hoảng hốt đưa em đi cấp cứu.

Theo bà H., do hoàn cảnh bà phải đi làm ở xa nên A. sống với người thân. Gia đình cũng hiếm có thời gian trò chuyện, chia sẻ khiến em dần khép kín, ít giao tiếp nên thường chơi game.

"Có hôm 3 giờ sáng, tôi gọi vẫn thấy con ôm máy tính. Tôi nói nhưng con không nghe lời, cứ nghĩ sẽ không sao nhưng không ngờ thói quen ấy lại bào mòn sức khỏe nghiêm trọng đến vậy" – bà H. xót xa. Bà H. cho biết đang tìm hướng học nghề phù hợp cho con, mong giúp em tìm lại con đường mới cho bản thân.

BSCK1 Lê Tiến Dũng, Khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Thống Nhất

Mỗi năm, Bệnh viện Thống Nhất tiếp nhận nhiều ca thủng dạ dày, chủ yếu ở độ tuổi trung niên (40-50 tuổi), thường do căng thẳng kéo dài hoặc dùng thuốc không đúng cách. Tuy nhiên, riêng năm 2024, bệnh viện đã tiếp nhận 12 ca bệnh là người trẻ phần lớn do lối sống thiếu lành mạnh, đặc biệt trong mùa thi cử.

"Thức khuya, nhịn ăn, căng thẳng học tập, nghiện game, sử dụng điện thoại quá mức... đều là yếu tố gây mất cân bằng giữa yếu tố bảo vệ và yếu tố tấn công trong dạ dày, dẫn đến viêm loét, thậm chí thủng dạ dày" – BS Đức lý giải.

Ngoài ra, chế độ ăn uống nhiều dầu mỡ, thức ăn nhanh, sử dụng kháng sinh không hợp lý cũng là nguyên nhân làm tăng tỉ lệ viêm loét dạ dày và nhiễm vi khuẩn HP, một trong những tác nhân chính gây ung thư dạ dày.

Để phòng bệnh dạ dày, các chuyên gia khuyến cáo cần duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đúng bữa, hạn chế đồ ăn nhanh, tránh thức khuya và hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử. Việc rèn luyện thể thao thường xuyên cũng đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ hệ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể.

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Báo Người lao động