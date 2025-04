Nghệ An: Bắt giữ đối tượng nghiện game, trộm cắp tài sản

Thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, ngày 1/4/2025, Công an xã Đà Sơn, huyện Đô Lương vừa bắt giữ Phạm Doãn Hạnh về hành vi trộm cắp tài sản, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Đối tượng Phạm Doãn Hạnh cùng tang vật







Trước đó, lúc 10 giờ 15 phút ngày 27/3/2025, Công an xã Đà Sơn tiếp nhận đơn trình báo của chị Đậu Thị Xuân (sinh năm 1984), trú tại thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương với nội dung: Khoảng 5 giờ 15 phút cùng ngày, trong quá trình đi lễ tại nhà thờ Giáo xứ Bột Đà trên địa bàn xã Đà Sơn, kẻ gian đã lấy trộm của chị chiếc xe máy điện màu trắng biển kiểm soát 37MĐ2-556.29.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra, làm rõ. Đến khoảng 12 giờ 30 phút ngày 27/3/2025, lực lượng Công an bắt giữ Phạm Doãn Hạnh (sinh ngày 19/4/2007), trú tại xã Đà Sơn là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của chị Xuân; thu giữ 01 chiếc xe máy điện màu trắng.

Tại cơ quan Công an, Phạm Doãn Hạnh khai nhận: Vào khoảng hơn 05 giờ ngày 27/3/2025, đối tượng đi từ nhà riêng đến nhà thờ Giáo xứ Bột Đà để tham gia thánh lễ của nhà thờ. Trong lúc mọi người đang làm lễ, Hạnh đi ra ngoài, phát hiện chiếc xe máy điện màu trắng dựng ở sân không có người trông coi nên đã lấy trộm rồi đưa ra khỏi khu vực nhà thờ, với mục đích bán lấy tiền để thỏa mãn niềm đam mê game của mình.

Đấu tranh mở rộng vụ án, Công an xã Đà Sơn xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2024 đến tháng 3/2025, Phạm Doãn Hạnh đã thực hiện 04 vụ trộm cắp tài sản tại nhà thờ Giáo xứ Bột Đà, lấy trộm 02 máy tính xách tay Macbook, Asus; 02 điện thoại di động Oppo, Redmi và số tiền 31.000.000 đồng. Gần đây nhất, ngày 14/3/2025, Hạnh lấy trộm 01 chiếc điện thoại di động Iphone 12 của chị Đậu Thị Xuân.

Tổng giá trị tài sản trong 06 vụ trộm là khoảng hơn 80 triệu đồng. Hiện, lực lượng Công an đã thu giữ 01 xe máy điện, 02 điện thoại di động và 01 máy tính xách tay.

Tác giả: Phú Thắng

Nguồn tin: congluan.vn