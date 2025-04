Bắt thiếu niên 16 tuổi đột nhập ô tô trộm tiền vì nghiện game

Ngày 6/4, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo đội nghiệp vụ phối hợp với Công an phường Hồng Hải và công an các phường trên địa bàn đã điều tra làm rõ đối tượng V.H.P (SN 28/02/2009, trú tại phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long) có hành vi đột nhập trộm cắp tài sản trên xe ô tô của người dân.

Tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận do thiếu tiền chơi game nên khoảng 00h30 ngày 03/04/2025 P. nảy ra ý định đi bộ quanh khu chung cư Đông Bắc tìm các xe ô tô chủ xe quên không khóa cửa để mở cửa trộm cắp tài sản ở trong xe.

P. đi bộ khoảng 15 phút thì phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Vinfat không gập gương nên đã thử kéo tay nắm cửa và phát hiện mở được cửa.

P. đã chui vào xe lục tìm tài sản và lấy đi toàn bộ 11.000.000 đồng tiền mặt trong ví trong hộc để đồ phía trước ghế phụ.

Theo lực lượng chức năng, P. đã bị Công an Thành phố Hạ Long xử phạt hành chính 01 lần trong năm 2023 và 03 lần trong năm 2024 đều về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, thời gian gần đây, tình trạng nghiện game online, đua đòi chơi bời, thiếu sự quan tâm quản lý của gia đình, vì cần tiền chơi game mà có thể dẫn đến phạm tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản… đang có chiều hướng gia tăng ở lứa vị thành niên.

Qua vụ án này cơ quan công an đề nghị gia đình, nhà trường cần quản lý con em mình thật tốt vì đây lứa tuổi chưa phát triển đầy đủ về thể chất, nhận thức, dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và môi trường xung quanh. Việc quản lý, giáo dục thanh thiếu niên là rất quan trọng trong việc định hình nhân cách, ý thức chấp hành quy định, kỷ luật, pháp luật.

Phòng Cảnh sát hình sự cũng khuyến cáo chủ ô tô không nên chủ quan để tài sản có giá trị, giấy tờ quan trọng bên trong khi để xe qua đêm, ở ngoài lòng đường, ở nơi không có người trông giữ, kiểm tra. Người dân nên gửi xe ở những chỗ có người trông giữ ban đêm và có camera theo dõi.

Tại các khu chung cư, khu đô thị không tổ chức trông giữ phương tiện ngoài việc tăng cường tuần tra, người dân cũng cần phối hợp với lực lượng chức năng nâng cao ý thức bảo vệ tài sản và giữ gìn an ninh trật tự.

Tác giả: T.M

Nguồn tin: nguoiduatin.vn