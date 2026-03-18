Nghi mâu thuẫn chế xăng đốt nhà, 4 người bị bỏng

Ngày 17/3, Công an xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường vụ cháy tại căn nhà thuộc ấp 68, xã Vĩnh Lộc khiến 4 người bị bỏng phải chuyển vào viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày, lửa bùng phát tại căn nhà nêu trên. Do cửa khóa bên trong nên người dân phải phá cửa dập lửa. Mùi xăng từ vụ cháy phát ra nồng nặc. Lúc này, bên trong nhà 3 người bị bỏng đã trèo cửa sổ thoát ra ngoài.

Đội Chữa cháy và CNCH KV4, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh đã điều phương tiện xuống hiện trường và dập tắt kịp thời đám cháy. Tổ chữa cháy phát hiện ông P.N.P. (SN 1972) nằm trong nhà vệ sinh, cơ thể bị bỏng nhiều nơi nên chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Vợ và 2 con ông P. đã phá cửa sổ thoát ra ngoài.

Tại hiện trường, Công an phát hiện cửa lên gác bị cột lại bằng dây kẽm, một số quần áo và vật dụng trong nhà cháy nham nhở. Vụ cháy khiến 32/50m2 gác gỗ bị hư hỏng. Bước đầu xác định, giữa ông P. và vợ (SN 1975) nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Thời điểm này, vợ ông P. lên gác với 2 con trai (30 và 16 tuổi), ở dưới ông P. gom quần áo để tại lối đi, dùng dây kẽm buộc cửa gác lại rồi chế xăng đốt.

Ngửi thấy mùi xăng, mùi khói, vợ ông P. hô hoán và cùng 2 con trèo cửa sổ thoát ra ngoài, cả 3 bị bỏng một số nơi trên cơ thể.

