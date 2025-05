Nghi can lấy trộm xe máy bị bắt sau 1 ngày gây án

Ngày 7/5, Công an TP Hải Phòng thông tin về việc Công an phường Đông Hải 1, quận Hải An phá nhanh vụ án trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn phường, bắt giữ nghi phạm, thu hồi tang vật.

Nghi phạm Lê Viết Đoàn bị bắt cùng tang vật là chiếc xe máy mà y đã trộm cắp được của anh T.





Theo Cơ quan công an, khoảng 20 giờ 4 phút ngày 5/5, anh Đ.H.T, (25 tuổi, trú tại phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng) vào quán địa chỉ số 290 Phủ Thượng Đoạn ăn tối. Chiếc xe máy nhãn hiệu Honda AirBlade, BKS: 16N2-6007 của anh H.dựng ở cửa quán đã bị kẻ gian bẻ khoá, lấy cắp.

Nhận được tin trình báo lúc 8 giờ ngày 6/5, Công an phường Đông Hải 1 được sự trợ giúp của Phòng Cảnh sát hình sự đã tập trung điều tra làm rõ, truy tìm hung thủ.

Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày (tức sau 11 giờ), đối tượng Lê Viết Đoàn (30 tuổi, trú tại ngõ 145 Bùi Thị Từ Nhiên, tổ dân phố Thượng Đoạn Xá 1, phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng) đã bị Công an phường Đông Hải 1 bắt giữ. Chiếc xe máy tang vật của vụ trộm cắp được Đoàn đưa sang TP Thuỷ Nguyên (TP Hải Phòng) tẩu tán đã được công an thu giữ.

Hiện Công an phường Đông Hải 1 đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý Đoàn theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Giang Chinh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn