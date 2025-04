Công an Nghệ An bắt giữ nhóm thanh thiếu niên dùng h/u/ng k/h/í cướp, trộm cắp tài sản

Các đối tượng bị bắt giữ



Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện một nhóm đối tượng là trẻ vị thành niên bỏ nhà ra đi, hoạt động “Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản” lưu động tại địa bàn tỉnh Nghệ An. Đây là nhóm cướp manh động, chủ yếu hoạt động phạm tội vào đêm khuya. Các đối tượng trong nhóm đều đã bỏ học, quá trình thực hiện hành vi, các đối tượng sử dụng các loại vũ khí, hung khí nguy hiểm như súng cồn, ná cao su, gậy batong, dao, kiếm,... đe dọa, cướp xe mô tô, điện thoại, tiền hoặc các tài sản có giá trị của người đi đường. Ngoài ra, các đối tượng còn chặn xe của các bị hại rồi tiến hành “xin đểu” tiền hoặc phát hiện các tài sản có giá trị như xe mô tô, điện thoại…. không có người trông coi, nhóm đối tượng sẽ tiến hành trộm. Sau khi trộm hoăcc chiếm đoạt được tài sản, nhóm đối tượng mang đi cầm cố, lấy tiền thuê khách sạn nghỉ và chơi game.

Cơ quan Công an lấy lời khai Nguyễn Văn Trường





Vào cuộc xác minh, Cơ quan Công an xác định cầm đầu ổ nhóm “Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản” này là Nguyễn Văn Trường (sinh năm 2009), một đối tượng chỉ hơn 15 tuổi, trú xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu. Ngoài Trường, còn có 5 đối tượng khác trực tiếp tham gia ổ nhóm “Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản” do Trường cầm đầu gồm: Lê Văn Ninh (sinh năm 2008); Nguyễn Bá Hải (sinh năm 2007), Vũ Duy Quyền (sinh năm 2006) cùng trú huyện Quỳnh Lưu; Trương Thiên Bảo (sinh năm 2007), trú huyện Tân Kỳ và Lê Văn Thảo (sinh năm 2008), trú tỉnh Quảng Trị. Đây là nhóm đối tượng hoạt động rất tinh vi, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội. Thời gian các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội vào lúc giữa trưa, chập tối, nửa đêm, thời điểm người dân lơ là cảnh giác, tại các khu vực hoang vắng, ít người qua lại. Hành vi phạm tội của các đối tượng đã gây bức xúc trong dư luận và quần chúng nhân dân.





Tang vật vụ án thu giữ



Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từ ngày 22/4 đến ngày 25/4/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đã bắt giữ thành công ổ nhóm 06 đối tượng trên về hành vi “Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản”. Tang vật thu giữ: 01 súng bắn đạn bi, 02 xe mô tô, 03 chiếc điện thoại, 01 kiếm, 01 gậy batong và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Tại Cơ quan Công an, nhóm đối tượng khai nhận đã thực hiện 02 vụ cướp và 01 vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn các huyện Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An).

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã tạm giữ hình sự 06 đối tượng nếu trên để phục vụ quá trình điều tra mở rộng vụ án.

Tác giả: Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn