Đánh 'xế hộp' đi trộm cắp tiền trong lợn đất ở nhà dân

Cuối tháng 3-2025, Công an phường Nam Sơn, quận An Dương, TP Hải Phòng tiếp nhận trình báo của chị D (38 tuổi, trú tại phường Nam Sơn), về việc sáng 27-3, gia đình chị bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 2 chiếc điện thoại, 1 nhẫn vàng tây, 1 bộ trang sức bạc, 1 đồng hồ đeo tay, tiền tiết kiệm trong lợn đất và toàn bộ tiền bán hàng trong ngày.

Đối tượng Phạm Văn Hinh cùng phương tiện, tang vật thu giữ

Được sự hỗ trợ của Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hải Phòng, Công an phường Nam Sơn đã xác định, dựng được đối tượng nghi vấn gây án điều khiển ô tô di chuyển trên nhiều tuyến đường từ Hải Phòng sang Thái Bình.

Từ kết quả điều tra, lực lượng Công an phát hiện xe ô tô Huyndai của đối tượng nghi can mang biển: 61A-817.03. Tập trung truy xét, đến chiều 1-4, lực lượng Công an đã làm rõ, bắt giữ được đối tượng trộm cắp là Phạm Văn Hinh (sinh năm 1988, quê quán Quỳnh Phụ, Thái Bình).

Ngoài vụ trộm nhà chị D., đối tượng Hinh khai nhận cũng trong ngày 27-3, đã lấy trộm được 1 chiếc điện thoại di động iPhone XS Max ở 1 nhà dân tại phường Nam Sơn.

Công an phường Nam Sơn đã bàn giao đối tượng, phương tiện và tang vật đến Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hải Phòng để tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: Minh Minh

Nguồn tin: anninhthudo.vn