Nghệ An: Xử lý nghiêm trách nhiệm khi để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại

Trước những nguy cơ tiềm ẩn cao xảy ra cháy nổ, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các Sở, ngành tăng cường trách nhiệm, công vụ về phòng cháy chữa cháy, xử lý nghiêm khi xảy ra cháy nổ...

Theo thống kê từ ngành chức năng Nghệ An, năm 2022 toàn tỉnh Nghệ An xảy ra 176 vụ cháy nổ khiến 4 người tử vong, thiệt hại tài sản lên tới 6,2 tỷ đồng. Tình hình cháy nổ trên địa bàn nhìn chung được kìm giữ, các vụ xảy ra cháy nổ có giảm, tuy nhiên nguy cơ xảy ra, rủi ro do cháy nổ gây nên vẫn hết sức đáng quan tâm. Theo nhận định, nguy cơ cao xảy ra cháy đổi với nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, cháy hệ thống thiết bị điện trên cột điện...vẫn luôn tiềm ẩn lớn.

Nêu về những tồn tại, hạn chế trong lĩnh này, cơ quan chức năng Nghệ An cho rằng: Việc tuyên truyền phòng cháy chữa cháy có lúc chưa toàn diện, chưa sâu rộng trong Nhân dân; phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy chưa được chú trọng, nêu cao ở một số địa phương, ý thức người dân còn hạn chế; Một số công trình, cơ sở chuyển đổi công năng, xây dựng không đúng quy hoạch, mục đích sử dụng đất và hồ sơ thiết kế đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt, làm ảnh hưởng đến giao thông, khoảng cách an toàn về phòng cháy chữa cháy dẫn tới việc không đủ điều kiện nghiệm thu về phòng cháy....

Trước những diễn biến phức tạp, hậu quả gây nên từ những vụ cháy nổ, những nguy cơ xảy ra cháy nổ trên địa bàn tỉnh vẫn cao, mới đây tỉnh Nghệ An đã có thông báo kết luận nội dung hội nghị công tác phòng cháy chữa cháy năm 2023. Tại văn bản này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo, UBND các huyện, thành phố, thị xã nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo, chủ trương, giải pháp phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến tập huấn cho các cơ quan, doanh nghiệp và người dân về kỹ năng PCCC và CNCH. Nghiên cứu, đổi mới hình thức, nội dung và phương pháp tuyên truyền giáo dục kiến thức về PCCC và CNCH phù hợp với từng đối tượng, trong đó chú trọng tuyên truyền về trách nhiệm của các lực lượng và người dân tham gia công tác PCCC và CNCH. Quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy theo hướng tự nguyện, tự phòng, tự quản tại các cụm dân cư, cụm doanh nghiệp, các khu công nghiệp...

Hiện trường vụ cháy chợ tại xã Bảo Thành (Yên Thành) xảy ra cuối tháng 2/2023 vừa qua.

Các Sở, ngành nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, trong đó chú trọng công tác kiểm tra, rà soát, hướng dẫn an toàn phòng cháy chữa cháy siết chặt công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, đối với tất cả các trường hợp vi phạm nghiêm trọng như vi phạm chế độ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy... các cơ sở chây ỳ trong việc thực hiện các quy định về bảo đảm công tác phòng cháy dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao thì phải tập trung tham mưu, chỉ đạo các giải pháp quyết liệt để khắc phục ngay, không để cơ sở tiếp tục hoạt động dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy, nổ.

Tiếp tục rà soát, củng cố, xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả các Đội dân phòng, Đội phòng cháy cơ sở và Đội phòng cháy chuyên ngành theo quy định của Luật đáp ứng tốt yêu cầu giải quyết kịp thời, hiệu quả ngay từ đầu, từ cơ sở khi xảy ra các vụ cháy, nổ... Duy trì hiệu quả và nhân rộng các mô hình, các gương điển hình trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, tạo phong trào thi đua, góp phần thực hiện tốt hơn, lan tỏa hơn phong trào toàn dân phòng chống cháy nổ từ tỉnh đến cơ sở...

Siết chặt công tác cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh, không cấp giấy phép hoạt động kinh doanh karaoke đối với các cơ sở chưa đảm bảo đầy đủ các điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ. Xem xét rút giấy phép kinh doanh đối với các cơ sở đang hoạt động nhưng không đủ điều kiện an toàn, an ninh trật tự theo kiến nghị của ngành Công an hoặc các cơ quan có thẩm quyền. Chỉ đạo Ban quản lý các khu di tích, văn hóa lịch sử, thường xuyên làm tốt công tác phòng cháy.

Giao Công an tỉnh thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Trong đó, phải tham mưu có cơ chế xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các đơn vị, địa phương thực hiện không nghiêm túc, không hết trách nhiệm được giao trong công tác PCCC và CNCH để xảy ra các các vụ cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách, quản lý. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phối hợp các Sở, ngành liên quan kiểm tra công tác bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm về cháy, nổ... Tăng cường phúc tra việc khắc phục tồn tại, vi phạm về phòng cháy tại các cơ sở vi phạm...

Cuối năm 2022, tỉnh Nghệ An đã tiến hành thành lập đoàn tổng kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy trên nhiều lĩnh vực, trong đó đáng chú ý là lĩnh vực như karaoke, cơ sở sản xuất, nhà máy, doanh nghiệp, trường học, xăng dầu...Qua kiểm tra phát hiện vẫn còn nhiều đơn vị vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó vi phạm nhiều nhất là karaoke. Trước những vi phạm lực lượng thanh tra đã yêu cầu tạm dừng hoạt động, khắc phục kịp thời những vi phạm liên quan phòng cháy chữa cháy, chỉ khi được thẩm tra lại, đảm bảo điều kiện thì mới được hoạt động.







Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: phapluatxahoi.kinhtedothi.vn