Động lực mới phát triển kinh tế vùng Nghệ An-Hà Tĩnh

Cao tốc bắc-nam đoạn đi qua Hà Tĩnh.

Khai thông huyết mạch

Được coi là huyết mạch của nền kinh tế, các tuyến đường cao tốc, hệ thống giao thông liên tỉnh, sân bay, cảng biển luôn được Chính phủ và các địa phương chú trọng đầu tư, phát triển.

Cao tốc bắc-nam trải dài 1.750km kết nối từ Hà Nội-TP Hồ Chí Minh đang trở thành động lực phát triển kinh tế quan trọng với các tỉnh mà tuyến đường đi qua.

Trong 2023, Bộ Giao thông vận tải đang quyết tâm nối thông trục đường cao tốc từ Hà Nội đến Nghệ An, đồng thời đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt nối Nghệ An với Hà Tĩnh. Cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt dài 49,3km, chạy qua địa phận 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Khi hoàn thiện và đưa vào sử dụng vào năm 2024, cao tốc này sẽ kết nối Nghệ An-Hà Tĩnh với các trung tâm kinh tế, khu công nghiệp của Bắc Trung Bộ nói riêng và cả nước nói chung. Bên cạnh đó, tuyến cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối các khu kinh tế tại miền trung như Nghi Sơn, Sơn Dương, Vĩnh Lộc,… và đặc biệt là khu kinh tế Vũng Áng-Cửa Lò-Hà Tĩnh.

Điều này sẽ giúp Nghệ An-Hà Tĩnh nâng cao khả năng thu hút đầu tư và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn như sản xuất, dịch vụ, du lịch…

Ngoài cao tốc bắc-nam, dự án đường ven biển kết nối giao thông Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa cũng tăng thêm sức hấp dẫn cho miền đất ở đôi bờ sông Lam. Tuyến đường ven biển này sẽ nối các vùng kinh tế trọng điểm phía bắc tỉnh Nghệ An với tỉnh Thanh Hóa và phía nam tỉnh Nghệ An với tuyến đường ven biển tỉnh Hà Tĩnh thông qua cầu Cửa Hội; kết nối cụm cảng biển Vissai, Cảng nước sâu, Tổng kho xăng dầu DKC tại khu vực xã Nghi Thiết, đồng thời kết nối các khu du lịch của tỉnh Nghệ An, gồm Khu du lịch Cửa Lò, Cửa Hội, Bãi Lữ... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Bên cạnh đó, những tuyến đường kết nối trục đông-tây như tuyến Quốc lộ 7 và Quốc lộ 48 ở Nghệ An hay Quốc lộ 18, Quốc lộ 12C ở Hà Tĩnh cũng được các địa phương này chú trọng phát triển.

Đón cơ hội - mở tiềm năng

Theo sự phát triển của hạ tầng, chính quyền Nghệ An-Hà Tĩnh nỗ lực cải cách hành chính để thu hút các tên tuổi lớn về địa phương đầu tư, cùng phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - ông Nguyễn Đức Trung cho biết: “Nghệ An sẽ tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ mà chúng tôi gọi là 5 sẵn sàng. Thứ nhất là sẵn sàng về mặt bằng đầu tư; thứ hai là sẵn sàng về hạ tầng thiết yếu; thứ ba là sẵn sàng về nguồn nhân lực; thứ tư là sẵn sàng đổi mới, cải cách, cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh; thứ năm là sẵn sàng hỗ trợ”.

Còn chính quyền Hà Tĩnh nhất quán quan điểm “thành công của doanh nghiệp và các nhà đầu tư là thành công của tỉnh”.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và đoàn công tác của Đại sứ quán nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam khảo sát khu vực dự kiến đầu tư của Tập đoàn VSIP tại huyện Thạch Hà.

Nhờ đó, trong năm 2022, Nghệ An lần đầu vào top 10 địa phương hút vốn FDI lớn nhất cả nước. Hà Tĩnh với điểm sáng là khu kinh tế Vũng Áng cũng thu hút sự “đổ bộ” một lượng vốn lớn từ doanh nghiệp FDI, đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương này lên tầm cao mới.

Các tên tuổi lớn trong phát triển bất động sản khu công nghiệp, nhà ở và nghỉ dưỡng như VSIP, Vingroup, TNR Holdings Vietnam, Ecopark… cũng đã tìm về miền đất địa linh nhân kiệt này để phát triển bền vững với các dự án khu công nghiệp, khu đô thị, khu nghỉ dưỡng mới.

Sau thành công của VSIP 1 ở Nghệ An, đại diện liên doanh đầu tư khu công nghiệp Việt Nam-Singapore đã quyết định đầu tư thêm khu VSIP 2 ở Nghệ An. Thương hiệu này cũng đang nghiên cứu đầu tư một khu VSIP 600ha tại Hà Tĩnh.

Vingroup ngoài việc phát triển các dự án bất động sản nghỉ dưỡng tại Nghệ An, Hà Tĩnh còn đầu tư 275 triệu USD xây Nhà máy pin VinEs tại Khu kinh tế Vũng Áng. Ecopark xây đại đô thị mới tại TP Vinh (Nghệ An).

Nhà phát triển bất động sản TNR Holdings Vietnam sát cánh cùng chính quyền Nghệ An-Hà Tĩnh kiến tạo các khu đô thị bám sát những trục huyết mạch giao thông mới. Có thể kể đến các dự án như TNR Stars Thái Hòa, TNR Stars Diễn Châu (Nghệ An); TNR Stars Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh)… Bên cạnh đó, nhà phát triển bất động sản này còn tham gia phát triển các dự án đang triển khai tại Đức Thọ, Phố Châu (Hà Tĩnh)… Các dự án với 5 triết lý kiến tạo đặc sắc mang đến điểm nhấn đô thị kiểu mẫu ở những vùng nông thôn mới cũng như góp phần thay đổi đời sống kinh tế, xã hội… tại các địa phương.

Khu đô thị thương mại Dịch vụ của TNR Holdings Vietnam-TNR Stars Diễn Châu, Nghệ An.

Trong cuộc đua thu hút vốn đầu tư, Nghệ An-Hà Tĩnh đang tận dụng được lợi thế để bứt tốc. Hai địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển công nghiệp rất nhanh trong một vài năm trở lại đây.

Sự cộng hưởng của hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị góp phần làm tăng sức hấp dẫn của miền đất xứ Nghệ. Tiềm năng phát triển của vùng đất đang mở ra những cơ hội đón đầu tương lai thịnh vượng.

Nguồn tin: Báo Nhân dân