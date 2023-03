Nghệ An: Xây dựng kênh thoát nước gần 110 tỉ đồng quanh Khu công nghiệp WHA

Trong tỉnh

Dự án Khu công nghiệp WHA Industrial Zone - 1 Nghệ An do Công ty cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An triển khai tại Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An nhằm xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp với diện tích 498ha, tổng mức đầu tư hơn 2.056 tỷ đồng.