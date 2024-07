Nghệ An: Vì sao nhiều điểm dịch vụ lưu trú sử dụng nguồn nước sạch "nhỏ giọt"?

Nghịch lý này đã khiến dư luận không khỏi băn khoăn, đặt ra dấu hỏi lớn về nguồn nước phục vụ khách du lịch ở một số khách sạn, nhà hàng và các điểm dịch vụ tắm tráng trên địa bàn?! Bởi, trên thực tế, TX Cửa Lò có rất ít đơn vị nằm ngoài vùng hạn chế được cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất.

Mặc dù trong mùa cao điểm du lịch, tuy nhiên, phần lớn các khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng trên địa bàn TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An không sử dụng nước máy mà sử dụng nguồn nước khác

Sử dụng nước máy bảo đảm ở mức thấp

Theo số liệu thống kê trong 6 tháng đầu năm 2024, lượng khách đến Nghệ An đạt gần 5,5 triệu lượt, bằng 111% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 64% so với kế hoạch năm 2024. Trong đó, khách lưu trú đạt 3.420.000 lượt, bằng 108% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 62% kế hoạch năm; khách quốc tế đạt 48.200 lượt, bằng 148% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch đạt 16.195 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 6.257 tỷ đồng, bằng 141% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 70% kế hoạch năm 2024.

Riêng thời điểm cuối tháng 5 và trong tháng 6 là khoảng thời gian cao điểm của du lịch khi học sinh, sinh viên bước vào kỳ nghỉ hè và có thời tiết nắng nóng gay gắt. Cũng bởi vậy nên nhu cầu du lịch tại bãi biển Cửa Lò, tỉnh Nghệ An tăng cao. Các khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng nơi đây đa phần đều đạt công suất phục vụ lớn, thường xuyên trên mức 85% công suất buồng, phòng, nhất là vào các ngày cuối tuần thì công suất phòng tại phố biển Cửa Lò đạt trên 90%.

Vậy nhưng, đối nghịch với số lượng du khách đông đúc trong những tháng mùa cao điểm du lịch là sản lượng tiêu thụ nước máy của nhiều khách sạn, nhà hàng, tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn phục vụ cho mục đích kinh doanh dịch vụ du lịch ở mức rất thấp. Điều này đã khiến cho dư luận không khỏi băn khoăn, hoài nghi về nguồn gốc và chất lượng nước của một số khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng nơi phố biển Cửa Lò dùng để cung cấp cho khách hàng?!.

Lấy ví dụ đơn cử như, qua số liệu của Công ty CP cấp nước Cửa Lò cung cấp cho thấy, sản lượng nước máy tiêu thụ trong tháng 6/2024 - tháng cao điểm du lịch của nhiều khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng trên địa bàn phần lớn chỉ dừng lại ở mức dưới 10 m3, có nhiều đơn vị không phát sinh tiêu thụ. Cũng theo số liệu trên, chỉ có số ít khách sạn lớn thường xuyên sử dụng nước máy và có mức tiêu thụ cao trong những tháng cao điểm mùa du lịch, bao gồm: Khách sạn Mường Thanh I, Khách sạn Summer 1 và 2, Khách sạn Xanh, Sài Gòn Kim Liên, Khách sạn Thái Bình Dương…

Trong khi đó, đại diện lãnh đạo phía Công ty CP cấp nước Cửa Lò khẳng định rằng, đơn vị luôn cung cấp đầy đủ nhu cầu sử dụng nước, đảm bảo chất lượng, đúng tiêu chuẩn cho các đối tượng, khách hàng trên địa bàn TX Cửa Lò.

Lo ngại về nguồn gốc nước sạch

Trao đổi với DĐDN, ông Nguyễn Hữu Hải – Giám đốc Công ty CP cấp nước Cửa Lò cho biết: Trên địa bàn TX Cửa Lò hiện có gần 450 khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng lớn nhỏ đang hoạt động phục vụ mục đích kinh doanh du lịch, nhưng tính đến ngày 30/5/2024, chỉ có 176 khách hàng là khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng ký hợp đồng sử dụng nước sạch do công ty cung cấp, đạt tỷ lệ dưới 40%.

“Điều đáng nói ở đây, qua kiểm tra số liệu sử dụng nước máy của các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thì tỷ lệ sử dụng rất thấp, chỉ mang tính chất hình thức, đối phó. Một trong những nguyên nhân chính là do các khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng chủ yếu là tận dụng nguồn nước giếng khoan để phục vụ cho mục đích kinh doanh” – ông Hải nói thêm.

Dư luận đặt ra dấu hỏi lớn về nguồn nước phục vụ khách du lịch ở một số khách sạn, nhà hàng và các điểm dịch vụ tắm tráng trên địa bàn liệu có được đảm bảo chất lượng theo như kỳ vọng?

Tuy nhiên, qua thu thập thông tin PV được biết, hiện TX Cửa Lò có rất ít đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch nằm ngoài vùng hạn chế được cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất theo quy định.

Trên cơ sở số liệu chúng tôi được cung cấp bởi Phòng Tài nguyên nước, biển đảo, Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An thì trên địa bàn TX Cửa Lò hiện chỉ có vỏn vẹn 7 đơn vị được cấp giấy phép khai thác nước dưới đất. Trong đó, có 2 đơn vị hoạt động kinh doanh du lịch là Công ty CP Vinpearl - Chi nhánh Nghệ An, địa chỉ tại khối Hải Giang 1, phường Nghi Hải và Chi nhánh Công ty CP Lâm Sơn Hải, phường Nghi Hương.

Ông Phan Văn – Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND TX Cửa Lò cũng xác nhận rằng, trên địa bàn chủ yếu các khách sạn có quy mô lớn được cấp trên có thẩm quyền cấp phép. Đồng thời cũng bày tỏ những khó khăn nhất định trong công tác quản lý nguồn nước khi chưa có quy chuẩn, quy định rõ ràng.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Công ty CP cấp nước Cửa Lò cũng thông tin thêm, đơn vị đang kiến nghị ngành du lịch tỉnh và các sở, ban ngành có liên quan khác xem xét khi xếp sao hạng đối với các khách sạn trên địa bàn TX Cửa Lò, cần đưa tiêu chí sử dụng nước sạch vào để đảm bảo quyền lợi chính đang cho khách du lịch. Bên cạnh đó, cần có chế tài xử lý đối với những tổ chức kinh doanh lưu trú, ăn uống, các dịch vụ liên quan khi sử dụng nước không đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm vào mục đích kinh doanh khai thác du lịch.

Trao đổi với báo chí, bà Dương Thị Sơn Hải – Trưởng phòng y tế, UBND TX Cửa Lò cho biết: Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch là nhà hàng, chúng tôi sẽ kiểm tra sử dụng nguồn nước gì. Có hai hình thức, một là sử dụng nguồn nước máy thì chúng tôi kiểm tra hóa đơn sử dụng nước máy, còn nước giếng khoan thì phải có qua hệ thống lọc và nguồn nước của họ có kết quả xét nghiệm đạt tiêu chuẩn theo quy định. Hầu hết các nhà hàng trên địa bàn đều sử dụng nước máy để kinh doanh phục vụ khách du lịch?!.

“Riêng với khách sạn thì chúng tôi chỉ kiểm tra về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, do có sự phân cấp, phân quyền nên chúng tôi ít khi tiến hành kiểm tra những đơn vị này. Còn về vấn đề chất lượng nguồn nước trong khách sạn thì các anh phải hỏi Sở Tài nguyên và Môi trường” – bà Hải thông tin.

(Còn nữa)

Tác giả: Ngọc Thái

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn