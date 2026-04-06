Nghệ An triển khai Đề án sản xuất trồng trọt vụ Hè Thu, Mùa năm 2026

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Sở, ban, ngành. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới điểm cầu các xã, phường.

Vụ Hè Thu - Mùa năm 2026 phấn đấu đạt 425.775 tấn lương thực

Theo báo cáo tại hội nghị: Sản xuất vụ Hè Thu - Mùa 2025 diễn ra trong điều kiện thời tiết cực đoan mang tính dị thường, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu khiến thiên tai trở nên dồn dập và khốc liệt; đầu vụ chịu ảnh hưởng của các đợt nắng nóng, giữa và cuối vụ chịu ảnh hưởng trực tiếp các cơn bão (bão số 3,5,6 và số 10), mưa lụt, dông lốc liên tục; sản xuất trồng trọt trong vòng xoáy “thiên tai - khắc phục - tái thiết lại chịu thiên tai”,… Diễn biến thời tiết như vậy đã ảnh hưởng đến tổ chức sản xuất, tình hình sinh trưởng, phát triển, sản lượng một số cây trồng và đã làm thiệt hại đến hàng nghìn diện tích các cây trồng như lúa, ngô, rau màu các loại, cây công nghiệp và cây ăn quả.

Nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ban ngành từ tỉnh đến địa phương, sự cố gắng nỗ lực của người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong triển khai sản xuất, phòng chống thiên tai, ứng dụng khoa học công nghệ, phòng trừ sâu bệnh... đã khắc phục kịp thời những khó khăn để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh đạt 107.052,64 ha/KH 105.700 ha (đạt 101,28 % so với KH) và tổng diện tích cho thu hoạch là 93.442,91 ha/KH 105.700 ha (đạt 88,40% so với KH). Trong đó, tổng sản lượng cây lương thực có hạt 312.466,14 tấn, đạt 78,05% so với kế hoạch.

Diện tích các loại cây trồng được công nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP còn hiệu lực là 523,9 ha, gồm các cây trồng như cây lúa, chè, rau các loại, cây ăn quả, cây dược liệu tại một số xã. Diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ được chứng nhận còn hiệu lực là 81,3 ha cho cây trồng gồm: cam, chè, rau các loại, ổi, đu đủ, bưởi, dược liệu. Diện tích lúa cấy bằng máy là 3.756,04 ha. Diện tích các cây trồng được liên kết sản xuất vụ Hè Thu - Mùa 2025 hơn 12.500 ha. Kết quả này đã góp phần thúc đẩy sản xuất an toàn, ổn định đầu ra cho nông dân.

Theo báo cáo của các xã, phường tính đến ngày 19/3/2026, tổng diện tích lúa vụ Xuân 2026 đã gieo cấy 90.526,09 ha/KH 90.500 ha, đạt 100,03%. Trong đó diện tích lúa lai là 42.587,63 ha, diện tích lúa thuần là 47.938,46 ha. Diện tích lúa trổ trước 10/4 khoảng 11.000 ha, trổ từ 11 - 20/4 khoảng 42.000 ha, trổ từ 21/4 - 05/5 hơn 37.500 ha. Diện tích cây ngô đã gieo trồng 16.513,26 ha/KH 19.000 ha, đạt 86,91 %; diện tích cây lạc đã gieo trồng 7.114,4 ha/KH 7.000 ha, đạt 101,63 %... Hiện nay, các cây trồng đang sinh trưởng và phát triển tốt.

Dự báo trong vụ Hè Thu - Mùa năm 2026, tình hình sinh vật gây hại chính trên các cây trồng chính sẽ diễn biến phức tạp, khó lường. Trên cây lúa thời kỳ đầu vụ khả năng ốc bươu vàng, chuột, bọ trĩ, ngộ độc hữu cơ,... sẽ gây hại trên diện rộng, cục bộ một số vùng bị gây hại nặng; giữa đến cuối vụ các đối tượng như chuột, sâu cuốn lá nhỏ, rầy, sâu đục thân, nhện gié, bệnh bạc lá, lem lép hạt, khô vằn,... có nguy cơ gây hại cao, cục bộ một số diện tích có khả năng bị gây hại nặng gây ảnh hưởng đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng sản phẩm. Ngoài cây lúa, các loại sâu bệnh có nguy cơ cao phát sinh gây hại trên các cây trồng khác như: Sâu keo mùa thu hại ngô, sâu khoang, bệnh lở cổ rễ, héo xanh hại lạc, sâu cuốn lá hại vừng, đậu đỗ.

Thực hiện Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 20/01/2026 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội tỉnh năm 2026, trong đó chỉ tiêu sản lượng lương thực năm 2026 là 1.211.720 tấn. Căn cứ vào kết quả sản xuất vụ Đông 2025; ước vụ Xuân năm 2026, vụ Hè Thu - Mùa năm 2026 phấn đấu đạt 425.775 tấn lương thực.

Tại hội nghị, lãnh đạo Chi cục Thủy lợi báo cáo tình hình nguồn nước phục vụ sản xuất; đại diện Trung tâm Bảo vệ thực vật vùng 4 cũng đã đưa ra dự báo tình hình sâu bệnh và khuyến cáo cách phòng trừ trong vụ Hè thu – Mùa năm 2026. Lãnh đạo các địa phương, đơn vị đã đưa ra dự báo về tình hình sản xuất, đề xuất một số vấn đề để công tác sản xuất vụ Hè thu – Mùa năm 2026 đạt hiệu quả.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh, năm 2026 dự báo tiếp tục là năm khó khăn: Nắng nóng gia tăng, nguy cơ hạn hán đầu vụ cao. Dự kiến có 2–3 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh, tập trung vào cuối vụ. Nguy cơ thiếu nước trên diện tích khoảng hơn 4.000 ha. Sâu bệnh diễn biến phức tạp, khó lường. Giá vật tư nông nghiệp, xăng dầu còn biến động. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải chuyển từ tư duy “sản xuất theo kế hoạch” sang “sản xuất thích ứng, an toàn và hiệu quả”.

Để thực hiện thắng lợi vụ sản xuất năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo sản xuất theo nguyên tắc “an toàn là trên hết”. Tuân thủ nghiêm lịch thời vụ mà Đề án đã đề ra, đặc biệt là vụ lúa Hè Thu với phương châm: “càng sớm càng tốt” để né tránh thiên tai cuối vụ. Bố trí cơ cấu giống phù hợp từng vùng, ưu tiên giống ngắn ngày, chống chịu tốt.

Chủ động ứng phó thiên tai, hạn hán; rà soát nguồn nước, xây dựng phương án chống hạn ngay từ đầu vụ; nạo vét kênh mương, vận hành hiệu quả hệ thống thủy lợi; chủ động tiêu úng nhanh khi mưa lớn xảy ra.

Bên cạnh đó, tăng cường phòng trừ sâu bệnh. Làm tốt công tác dự báo, phát hiện sớm, xử lý kịp thời; hạn chế thiệt hại trên diện rộng, nhất là trên cây lúa và ngô. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; mở rộng sản xuất VietGAP, hữu cơ, tuần hoàn. Nhân rộng mô hình lúa giảm phát thải, thích ứng biến đổi khí hậu; Tăng nhanh diện tích cơ giới hóa, nhất là cấy máy.

Tổ chức lại sản xuất theo hướng hiệu quả; chuyển đổi diện tích kém hiệu quả sang cây trồng phù hợp. Phát triển vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn. Đẩy mạnh liên kết sản xuất – tiêu thụ. Quản lý chặt chẽ vật tư nông nghiệp; kiểm soát chất lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; khuyến khích sử dụng vật tư sinh học, thân thiện môi trường.

Tăng cường trách nhiệm của chính quyền cơ sở; chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất cụ thể. Kiên quyết không để đất bỏ hoang khi có điều kiện sản xuất. Thành lập và vận hành hiệu quả Ban chỉ đạo sản xuất cấp xã.

Bên cạnh việc chuẩn bị triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, Mùa năm 2026, trong thời gian tới các đơn vị, địa phương cần tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Xuân, đặc biệt là công tác quản lý dịch hại trên cây trồng và theo dõi sát tình hình giai đoạn lúa trổ để đảm bảo đạt cao nhất về năng suất và sản lượng. Chủ động phương án chống hạn cuối vụ Xuân, khai thác quản lý nguồn nước tưới một cách hợp lý, tiết kiệm giúp bà con nông dân chăm sóc cây trồng thuận lợi và đạt năng suất cao…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện Đề án sản xuất trồng trọt vụ Hè Thu, Mùa năm 2026, ban hành sớm các phương án kỹ thuật; tăng cường kiểm tra, chỉ đạo cơ sở. Các địa phương cụ thể hóa kế hoạch, tổ chức thực hiện quyết liệt, sát thực tiễn. Các Sở, ngành phối hợp đồng bộ, tháo gỡ khó khăn. Doanh nghiệp, Hợp tác xã đảm bảo cung ứng vật tư, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn