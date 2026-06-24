Nghệ An triển khai thực hiện Hiệp định thương mại biên giới Việt Nam – Trung Quốc

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để nghiên cứu, thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương. Đồng thời, Sở có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của Hiệp định và chính sách thương mại của Trung Quốc đến cộng đồng doanh nghiệp. Theo dõi sát sao diễn biến thị trường và tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc để kịp thời khuyến nghị doanh nghiệp tổ chức sản xuất phù hợp.

Cùng với đó, hỗ trợ cho doanh nghiệp chuyển dịch mạnh mẽ sang xuất khẩu chính ngạch, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm và kỹ thuật.

Đồng thời, tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, tổng hợp khó khăn vướng mắc để tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh yêu cầu rà soát, điều chỉnh quy hoạch sản xuất gắn liền với hạ tầng logistics nông sản. Sở cần chỉ đạo phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn xuất khẩu; giám sát chặt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và kiểm soát an toàn thực phẩm.

Hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất tuân thủ nghiêm ngặt các quy định kiểm dịch thực vật, động vật của Trung Quốc theo Lệnh số 248, Lệnh số 249 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2022) và Lệnh số 280 về đăng ký cơ sở sản xuất thực phẩm nhập khẩu (có hiệu lực từ ngày 01/06/2026).

Đồng thời, chủ động dự báo sản lượng, thời vụ để điều tiết tiêu thụ, giảm thiểu nguy cơ ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu.

UBND tỉnh giao UBND các xã, phường tăng cường phổ biến pháp luật thương mại biên giới; đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất, quy hoạch vùng trồng theo nhu cầu thị trường nhằm nâng cao giá trị sản phẩm; phối hợp chặt chẽ với các Sở trong việc kết nối tiêu thụ.

Các Hội doanh nghiệp tỉnh quán triệt tinh thần xuất khẩu chính ngạch đến từng hội viên; thông tin kịp thời về nhu cầu thị trường cũng như tình hình thông quan tại các cửa khẩu phía Bắc để doanh nghiệp chủ động kế hoạch kinh doanh.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị cần kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Công Thương) để xem xét, giải quyết theo quy định.

Tác giả: PQ (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn