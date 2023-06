Nghệ An tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Dũng- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Ngày hội toàn dân khơi nguồn động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước

Đại biểu tham dự hội nghị

Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp ủy Đảng; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, sự nỗ lực của MTTQ các cấp; sự nhiệt tình, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân nên việc tổ chức Ngày hội trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Đây là biểu thị sinh động cho kết quả đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác Mặt trận ở cơ sở, tập hợp đông đảo lực lượng quần chúng Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh nội lực, giáo dục truyền thống yêu nước, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Nguyễn Thị Nhung – Xóm trưởng xóm Toàn Thắng, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc tham luận chủ đề phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong đồng bào lương- giáo

Đại tá Trần Đăng Khoa - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chia sẻ về vai trò của Bộ đội Biên phòng trong tuyên truyền, vận động đồng bào khu vực biên giới đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo bền vững, giữ gìn chủ quyền biên giới quốc gia

Việc tổ chức Ngày hội là một trong những giải pháp quan trọng để phát huy vai trò tự quản của mỗi cộng đồng, từng cá nhân, hộ gia đình trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cũng từ việc phát huy hiệu quả các hoạt động Ngày hội, các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… ngày càng lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân.

MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp với cơ quan văn hóa đã tổ chức tôn vinh hơn 25.750 gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc các cấp biểu dương hàng ngàn điển hình cá nhân, tập thể tiêu biểu trong thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa; phối hợp vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” với tổng kinh phí hơn 263 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hơn 12 ngàn căn nhà tình nghĩa, tặng hơn 31.000 sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách, người có công. Đặc biệt, phong trào xây dựng “mỗi xã 01 sản phẩm” (OCOP) được hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên thường xuyên tuyên truyền, đẩy mạnh thông qua Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đến nay, toàn tỉnh có 403 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao trở lên, trong đó có 43 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 01 sản phẩm đạt hạng 5 sao.

Nhiều Ngôi nhà Đại đoàn kết đã được trao cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Đồng thời, thông qua Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể Nhân dân ngày càng vững mạnh. Ngày hội đã tạo môi trường gắn bó, thân thiết, gần gũi giữa Đảng với Nhân dân, người dân trực tiếp nói lên những tâm tư nguyện vọng chính đáng, đưa ra các giải pháp thực hiện các chủ trương, chính sách để các cấp ủy Đảng, chính quyền lắng nghe ý kiến của Nhân dân, từ đó ban hành chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn của đời sống Nhân dân, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc thực sự trở thành Ngày hội toàn dân, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, gắn kết cộng đồng

Tổ chức Ngày hội đã tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc gắn với việc ghi nhận, biểu dương các cá nhân, các hộ gia đình tiêu biểu; các nét văn hóa đặc sắc của các cộng đồng dân cư, các dân tộc trên địa bàn tỉnh được bảo tồn và phát huy; góp phần đoàn kết, gắn bó giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn… qua đó, góp phần xây dựng môi trường văn hóa - xã hội lành mạnh, các quy tắc văn hóa ứng xử; các tệ nạn xã hội được đẩy lùi, các mâu thuẫn trong gia đình, khu dân cư về cơ bản được giải quyết thông qua tổ hòa giải tại cơ sở, góp phần, xây dựng con người phát triển toàn diện; phát huy, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của từng địa phương.

Tiếp tục phát huy và lan tỏa các giá trị của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Đ/c Nguyễn Hữu Dũng- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng khẳng định, sau gần 20 năm triển khai, đến nay, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hàng năm (18/11) đã được tổ chức nề nếp, rộng khắp trong cả nước, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, củng cố tình làng, nghĩa xóm, phát huy sức mạnh của cộng đồng, tạo sự gắn bó, liên hệ mật thiết giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên với Nhân dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng bày tỏ vui mừng và ấn tượng trước những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An, kết quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh nói riêng trong những năm qua. Thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp ở địa phương cơ sở, cùng với sự phối hợp tạo điều kiện của HĐND, UBND và tổ chức thành viên các cấp trong triển khai công tác Mặt trận nói chung và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc nói riêng trên địa bàn tỉnh trong suốt 20 năm qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu

Khẳng định giá trị có được thông qua việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, những năm qua, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã thực sự trở thành Ngày hội toàn dân, được đông đảo người dân hưởng ứng, mọi người, mọi nhà đều hân hoan phấn khởi, đây cũng chính là dịp để mọi người dân gắn kết với nhau, chia sẻ khó khăn cũng như niềm vui, tháo gỡ những vướng mắc trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày và đặc biệt là việc các khu dân cư tổ chức “Bữa cơm đại đoàn kết” trong ngày hội hết sức có ý nghĩa, bởi tạo được không khí thân tình, cởi mở để người dân được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh hay kiến nghị với các đồng chí lãnh đạo những nội dung liên quan đến việc xây dựng, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách trên địa bàn địa phương hay trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung, kết quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong suốt 20 năm qua gắn kết với những kết quả đạt được trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động, đóng góp quan trọng cho tỉnh trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn Nghệ An, tiêu biểu như phong trào xây toàn dân xây dựng nông thôn mới; chủ trì vận động, ủng hộ các chương trình an sinh xã hội như Tết vì người nghèo, Quỹ vì người nghèo, Chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn... theo đúng tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những thành tích của Ủy ban MTTQ các cấp đã phấn đấu và đạt được trong 20 năm qua; biểu dương 186 tập thể và các nhân tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong tổ chức Ngày hội và tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên, các Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, nhất là các tầng lớp Nhân dân tỉnh nhà đã chung sức, đồng lòng để triển khai, tổ chức tốt Ngày hội trong suốt 20 năm qua.

Nhấn mạnh 06 nhiệm vụ đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên, các tầng lớp Nhân dân quan tâm, thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp, nhất là cấp cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp, có tính khả thi, có giải pháp đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Ngày hội theo hướng: Phần Lễ tổ chức trang trọng, ý nghĩa, thiết thực; Phần Hội phải tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, gắn với tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ truyền thống để thu hút, tập hợp đông đảo Nhân dân tham gia. Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý trước và sau khi tổ chức Ngày hội cần tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tri ân, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hỗ trợ trao tặng Nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, xây dựng các công trình dân sinh...

Từ kết quả 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng và mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức thành viên, các tầng lớp Nhân dân sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai, tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc trở thành hoạt động có ý nghĩa, để mỗi người dân, mỗi cộng đồng dân cư gắn kết, tạo động lực và cùng chung sức thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh tặng Bằng khen cho 186 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức Ngày hội và tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân dịp này, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 186 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn