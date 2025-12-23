Nghệ An: Tiếp công dân – nền tảng củng cố niềm tin Nhân dân trong giai đoạn chuyển đổi bộ máy

Ổng Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, trong buổi tiếp công dân phiên định kỳ tháng 10/2025. Ảnh: Thành Duy

Với sự chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt và cách làm bài bản, khoa học, hoạt động tiếp công dân đã từng bước đi vào nền nếp, trở thành kênh quan trọng để lắng nghe ý kiến Nhân dân, giải quyết kịp thời kiến nghị, phản ánh từ cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã hội và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền.

Tỉnh Nghệ An chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm tiếp công dân thông suốt khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp

Xác định rõ vai trò then chốt của công tác tiếp công dân trong quản lý nhà nước và xây dựng chính quyền phục vụ, ngay từ đầu năm 2025, UBND tỉnh Nghệ An đã tập trung chỉ đạo, quán triệt các cấp, các ngành thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân, các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Thanh tra Chính phủ. Đặc biệt, trong bối cảnh thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025, UBND tỉnh yêu cầu công tác tiếp công dân phải bảo đảm nguyên tắc liên tục, thông suốt, không để xảy ra gián đoạn, không phát sinh “khoảng trống” trách nhiệm.

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể về tiếp công dân trong điều kiện tổ chức bộ máy mới; đồng thời thành lập các tổ công tác trực tiếp về cơ sở, kiểm tra, hướng dẫn 65 phường, xã mới sau sáp nhập trong việc bố trí địa điểm tiếp công dân, ban hành nội quy, quy chế, phân công cán bộ làm công tác tiếp dân. Trách nhiệm của người đứng đầu các cấp tiếp tục được đề cao, coi việc trực tiếp tiếp công dân là một trong những nội dung quan trọng thể hiện vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, quản lý.

Cùng với đó, UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất; yêu cầu kịp thời nắm bắt tình hình, báo cáo UBND tỉnh đối với các vụ việc phức tạp, đông người để có chỉ đạo xử lý sớm, không để phát sinh “điểm nóng”, nhất là trong thời gian chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh Nghệ An.

Công dân tỉnh Nghệ An trong buổi tiếp công dân phiên định kỳ tháng 10/2025. Ảnh: Thành Duy

Tiếp dân thực chất, gần dân, giải quyết kịp thời bức xúc từ cơ sở

Trong năm 2025, công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục ghi nhận những chuyển biến rõ nét cả về số lượng và chất lượng. Toàn tỉnh đã tiếp 6.330 lượt công dân với 7.014 người, tăng 16,7% so với năm 2024; số vụ việc qua tiếp công dân là 5.778 vụ việc, trong đó chủ yếu là các vụ việc tiếp lần đầu. Các đoàn đông người được tiếp và xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Việc gia tăng số lượt tiếp công dân của tỉnh Nghệ An đã phản ánh rõ nhu cầu kiến nghị, phản ánh của người dân trong bối cảnh tổ chức lại bộ máy hành chính, đồng thời cho thấy vai trò quan trọng của công tác tiếp công dân trong việc tiếp nhận, lắng nghe và xử lý thông tin từ cơ sở. Đáng chú ý, người đứng đầu các cấp, từ tỉnh đến xã, đã trực tiếp tiếp công dân với số lượng lớn các kỳ tiếp, qua đó kịp thời chỉ đạo giải quyết nhiều vụ việc ngay từ ban đầu, không để kéo dài, vượt cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trong quá trình tiếp công dân, các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An chú trọng nâng cao chất lượng hướng dẫn, giải thích pháp luật, làm rõ thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết, giúp công dân hiểu đúng quy định, hạn chế tình trạng gửi đơn trùng lặp, khiếu nại sai thẩm quyền. Nhiều vụ việc đã được giải quyết ngay tại buổi tiếp dân thông qua giải thích, thuyết phục, vận động, qua đó giảm áp lực cho các cơ quan giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các cấp.

Bên cạnh tiếp công dân trực tiếp, tỉnh Nghệ An đặc biệt quan tâm gắn công tác tiếp công dân với tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Thông qua các buổi tiếp dân, đối thoại, cán bộ làm công tác tiếp công dân đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, giúp Nhân dân hiểu rõ hơn quyền, nghĩa vụ của mình, cũng như trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc giải quyết kiến nghị, phản ánh.

Ông Hồ Xuân Bảy - Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Nghệ An tại phiên tiếp công dân. Ảnh: Thành Duy

UBND tỉnh Nghệ An xác định tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân theo hướng thực chất, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước triển khai tiếp công dân trực tuyến; phát huy vai trò người đứng đầu trong đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời bức xúc của Nhân dân, qua đó xây dựng nền hành chính phục vụ, gần dân, vì dân tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Hương Trà

Nguồn tin: thanhtra.com.vn