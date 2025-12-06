Tổng Thanh tra Chính phủ: Không cho phép ủy quyền tiếp công dân cho cấp phó

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong - Ảnh: Quốc hội

Nêu ý kiến và đánh giá rất cao việc bổ sung hình thức tiếp công dân trực tuyến, đại biểu Quốc hội Nguyễn Tâm Hùng (đoàn TP.HCM) cho rằng để triển khai thống nhất trên toàn quốc, cần quy định rõ nguyên tắc công nhận giá trị pháp lý của buổi tiếp công dân trực tuyến tương đương tiếp công dân trực tiếp, bao gồm giá trị của biên bản, hồ sơ, xác nhận và trách nhiệm pháp lý khi cung cấp thông tin sai sự thật.

Thiết lập cơ chế ràng buộc trách nhiệm cá nhân người đứng đầu

Cùng đó, ông Hùng cũng đề nghị thiết lập cơ chế ràng buộc trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong trường hợp chậm hoặc né tránh tiếp công dân, kéo dài thời hạn giải quyết, hoặc chuyển đơn lòng vòng.

Thực tế có nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài không phải từ sự phức tạp của vụ việc mà từ sự né tránh trách nhiệm. Do đó, việc gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo sẽ tăng tính hiệu lực, thực chất của hệ thống.

Đối với quy định người khiếu nại được mời đối thoại nhưng không tham gia mà không có lý do chính đáng, đại biểu Hùng cho rằng là cần thiết để không kéo dài vụ việc. Tuy vậy, cần làm rõ tiêu chí xác định “không có lý do chính đáng”, bởi đây là căn cứ quyết định việc tiếp tục giải quyết, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Còn theo đại biểu Trần Văn Tuấn (đoàn Bắc Ninh), dự thảo luật có quy định trường hợp tạm đình chỉ giải quyết khiếu nại “do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan”, cần phải được quy định cụ thể hoặc giao cho Chính phủ quy định về các trường hợp tạm đình chỉ do bất khả kháng cũng như thời hạn tạm đình chỉ tối đa.

Trong khi đó, đại biểu Hoàng Anh Công (Thái Nguyên) đề nghị rà soát các quy định về bảo vệ người tố cáo, các hành vi nghiêm cấm của Luật Tố cáo và các luật có liên quan như Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Tiết kiệm, chống lãng phí để nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp.

Tiếp tục quy định việc không cho phép ủy quyền tiếp công dân

Giải trình các ý kiến, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong bày tỏ thống nhất các ý kiến về trường hợp tiếp công dân trực tuyến, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, cách thức tổ chức, bảo đảm an toàn, bảo mật và lưu trữ thông tin. Cùng đó là quy định cụ thể về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại trong trường hợp bất khả kháng sẽ nêu trong nghị định của Chính phủ.

Đối với trường hợp người khiếu nại được triệu tập nhiều lần để đối thoại nhưng không đến, Tổng Thanh tra cho rằng việc đình chỉ trong trường hợp này có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của người khiếu nại.

Trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước là giải quyết khiếu nại, nên Tổng Thanh tra đề nghị giữ nguyên như dự thảo. Tương tự, việc bảo vệ người tố cáo đã được quy định đầy đủ trong Luật Tố cáo hiện hành, nên cũng đề nghị giữ nguyên quy định.

Tổng Thanh tra nhấn mạnh dự thảo luật tiếp tục kế thừa quy định hiện hành, đó là “không cho phép ủy quyền tiếp công dân cho cấp phó”, nhằm nâng cao trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu, đảm bảo thực hiện đúng chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị.

Thực tế, pháp luật hiện hành đã quy định đầy đủ về chủ thể tiếp công dân tại các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội…

“Để tránh phát sinh tổ chức mới và phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh gọn tổ chức bộ máy, dự thảo luật không bổ sung mô hình ban tiếp công dân cấp xã, mà bố trí bộ phận công chức thuộc đơn vị phù hợp của UBND xã để làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo”, Tổng Thanh tra nói.

Theo đó, ông Phong khẳng định cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ phối hợp với Ủy ban Dân nguyện và Giám sát nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện các vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm để đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tác giả: NGỌC AN - TIẾN LONG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ