Nghệ An: Thu ngân sách ước đạt hơn 13.000 tỷ đồng trong 10 tháng đầu năm

Theo báo cáo của ông Phạm Hồng Quang - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An, tại họp phiên thường kỳ tháng 10/2023 UBND tỉnh chiều 26/10: Trong 10 tháng đầu năm 2023, công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An ước thực hiện 13.034 tỷ đồng, đạt 82,2% dự toán và bằng 70,9% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó, thu nội địa ước thực hiện 12.131 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, Nghệ An đã cấp mới 102 dự án, với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 38.992 tỷ đồng; điều chỉnh tổng vốn đầu tư 36 lượt dự án, với 6.165,8 tỷ đồng. Tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh là 45.158,6 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng dự án cấp mới tăng 15,9%, tổng vốn đăng ký cấp mới gấp 1,8 lần. Riêng trong tháng 10 đã cấp mới 8 dự án, với tổng vốn đầu tư 3.312,8 tỷ đồng.

Trong tháng 10, toàn tỉnh có 203 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 19,4%, với tổng số vốn đăng ký thành lập 1.669 tỷ đồng; 822 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 4,44%. Các hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Về đầu tư xây dựng cơ bản, tính đến ngày 20/10/2023, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đã giải ngân gần 4.913 tỷ đồng, đạt 54,38% kế hoạch; trong đó, nguồn đầu tư công tập trung đã giải ngân hơn 2.805 tỷ đồng, đạt 50,24% kế hoạch. Tỉnh cũng đã hoàn chỉnh dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách Trung ương và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tình hình sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, song diện tích sản xuất một số cây trồng chính vụ hè thu - mùa giảm, tình hình dịch bệnh trên vật nuôi còn diễn biến phức tạp. Trong xây dựng nông thôn mới, 2 huyện Diễn Châu và Đô Lương đã hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương bỏ phiếu, ban hành quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Tình hình sản xuất công nghiệp đang được phục hồi. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10 năm 2023 ước tăng 12,57%, lũy kế 10 tháng ước tăng 5,92%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 225 triệu USD, tăng 11,97%; Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 10/2023 ước đạt 80 triệu USD.

Tổ chức thành công "Ngày hội khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2023". Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi. Ước tính 10 tháng năm 2023, đã giải quyết việc làm cho 43.695 người, đạt 101,61% kế hoạch.

Công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Tỉnh đã xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn. Thu ngân sách Nhà nước trong 10 tháng chưa đạt tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao và thấp hơn cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh đó, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn chậm so với yêu cầu khi thời gian thực hiện giải ngân kế hoạch năm 2023 không còn nhiều. Đến ngày 20/10, vẫn còn 8 cơ quan, đơn vị tiếp tục chưa thực hiện giải ngân; 21 cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung của tỉnh. Tình trạng đình công tự phát, không đúng trình tự pháp luật vẫn còn xảy ra gây gián đoạn sản xuất.

