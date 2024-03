Nghệ An: Thu ngân sách quý I ước đạt 5.900 tỷ đồng

Sáng 26/3, UBND tỉnh Nghệ An mở phiên họp thường kỳ tháng 3/2024 để nghe và thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

Theo đó, quý I.2024, tình hình thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp; hoạt động sản xuất, kinh doanh một số ngành, lĩnh vực còn khó khăn… đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhờ kịp thời, đồng bộ, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đề ra nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trong quý I tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực. Trong sản xuất nông nghiệp, năng suất và sản lượng các cây trồng vụ Đông, diện tích gieo trồng vụ Xuân tăng so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng, ước tăng 8,07% so với cùng kỳ, trong đó, các sản phẩm công nghiệp chủ yếu như: đá xây dựng, đường kính, sữa đều tăng trên 11%.

Thu ngân sách quý I của tỉnh Nghệ An ước đạt 5.900 tỷ đồng

Từ đầu năm đến ngày 20/3/2024, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 571,517 tỷ đồng, đạt 12,35%; cao hơn so với cùng kỳ năm 2023 là 5,06%.

Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong quý I.2024 ước thực hiện 5.904 tỷ đồng, đạt 37,1% dự toán, bằng 134,3% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa ước thực hiện 5.508 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước thực hiện 393 tỷ đồng.

Đến ngày 20/3, tỉnh Nghệ An đã cấp mới 18 dự án, điều chỉnh 39 lượt dự án, với tổng số vốn hơn 14.626 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2023, số lượng dự án cấp mới tuy giảm 40% nhưng tổng vốn đầu tư cấp mới tăng 2,48 lần.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng. Cải cách hành chính được đẩy mạnh với phương châm “Chọn việc trọng tâm - Hành động quyết liệt” và chủ đề UBND tỉnh lựa chọn: “Đẩy mạnh chuyển đổi số - Tập trung nâng cao tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình - Tỷ lệ số hóa hồ sơ - Tỷ lệ thanh toán trực tuyến”.

Tuy nhiên, cũng còn một số hạn chế như, giải ngân vốn đầu tư công đối với một số nguồn vốn còn chậm. Công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, quản lý chất lượng các công trình giao thông còn những khó khăn, hạn chế. Một số ngành, địa phương còn chậm trễ, phối hợp xử lý các thủ tục, hồ sơ các dự án đầu tư chưa hiệu quả.

Tác giả: An Phạm (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn