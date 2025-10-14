Nghệ An: Thu hồi khu ẩm thực 'đắp chiếu' 10 năm của DN thành viên Cienco4

Dự án “đắp chiếu” gần 10 năm

Theo hồ sơ, Công ty TNHH Đầu tư Thượng Hải được UBND tỉnh Nghệ An cho thuê khu đất diện tích 9.005,4m² tại phường Nghi Hải (nay là phường Cửa Lò) theo Quyết định số 117/QĐ-UBND.ĐC ngày 03/02/2016, và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 11/4/2017 để thực hiện Dự án Khu ẩm thực sinh thái Nghi Hải.

Dự án Khu ẩm thực sinh thái Nghi Hải ven biển Cửa Lò của Công ty TNHH Đầu tư Thượng Hải bị Nghệ An thu hồi do “đắp chiếu” gần 10 năm.

Dự án được định hướng phát triển thành khu ẩm thực, dịch vụ sinh thái phục vụ du khách tại Cửa Lò. Tuy nhiên, từ khi được giao đất đến nay, dự án chưa được triển khai trên thực địa, nhiều năm rơi vào tình trạng “đắp chiếu”.

UBND tỉnh Nghệ An đã từng gia hạn tiến độ 24 tháng cho chủ đầu tư (từ 15/2/2022 đến 15/3/2024) theo Công văn số 1793/UBND-CN ngày 18/3/2022. Dù vậy, hết thời gian gia hạn, dự án vẫn không hoàn thành, chưa đưa vào hoạt động. Căn cứ khoản 8, Điều 81 Luật Đất đai 2024, đây là trường hợp Nhà nước thu hồi đất do chậm tiến độ sử dụng, vi phạm nghĩa vụ đầu tư.

UBND tỉnh Nghệ An ban hành thông báo thu hồi hơn 9.000m² đất tại phường Cửa Lò – khu đất được giao cho Công ty TNHH Đầu tư Thượng Hải.

Ngày 25/9/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An có Tờ trình số 8451/SNNMT-QLĐĐ đề nghị thu hồi đất của dự án. Trên cơ sở đó, căn cứ Luật Đất đai 2024, Nghị định 102/2024/NĐ-CP và Nghị định 151/2025/NĐ-CP, UBND tỉnh Nghệ An chính thức ban hành Thông báo thu hồi toàn bộ khu đất 9.005,4m² của Công ty TNHH Đầu tư Thượng Hải tại phường Cửa Lò.

Theo thông báo, doanh nghiệp có 30 ngày để xử lý tài sản trên đất kể từ ngày ban hành quyết định. Quá thời hạn này, nếu không thực hiện, Nhà nước sẽ tiến hành thu hồi mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư còn lại.

Dấu ấn của “họ” Cienco4 phía sau dự án

Công ty TNHH Đầu tư Thượng Hải được thành lập vào năm 2008, có trụ sở tại số 61, đường Nguyễn Trường Tộ, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng và đầu tư các dự án hạ tầng – dịch vụ tại địa phương.

Công ty TNHH Đầu tư Thượng Hải là công ty con của Tập đoàn Cienco4 do ông Nguyễn Tuấn Nghi làm đại diện pháp luật.

Doanh nghiệp này là công ty con của Tập đoàn Cienco4 – tập đoàn có nguồn gốc là Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco4), từng trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Sau cổ phần hóa vào năm 2014, Cienco4 trở thành doanh nghiệp tư nhân, mở rộng đầu tư sang nhiều lĩnh vực như bất động sản, năng lượng, đầu tư hạ tầng và tài chính.

Trụ sở chính của Tập đoàn Cienco4 hiện có trụ sở đóng tại tòa nhà ICON4, Số 243A, Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, với mạng lưới công ty con và chi nhánh hoạt động tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Một số đơn vị trực thuộc có thể kể đến như Công ty Cổ phần Đầu tư Cienco4 Land, Công ty Cổ phần BOT Cienco4 – Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Xây dựng Cienco4 – 8...

Cienco4 từng là nhà đầu tư của nhiều dự án giao thông trọng điểm như cao tốc Bắc – Nam đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu, cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, và các dự án hạ tầng tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, bên cạnh các dự án hạ tầng lớn, một số công ty thành viên của tập đoàn cũng tham gia đầu tư các dự án thương mại – dịch vụ quy mô nhỏ tại địa phương, trong đó có Công ty TNHH Đầu tư Thượng Hải.

Người đại diện pháp luật hiện tại của Công ty TNHH Đầu tư Thượng Hải là ông Nguyễn Tuấn Nghi (sinh năm 1979), trú tại xã Văn Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Ngoài vai trò giám đốc tại công ty này, ông Nghi còn là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Cienco4 Land – Chi nhánh Nghệ An, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, môi giới và đấu giá bất động sản, cùng Công ty Cổ phần Xây dựng Duy Tuấn HP, thành lập năm 2022, cùng địa chỉ trụ sở.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn