Nghệ An thu hồi gần 182 ha đất để triển khai Khu công nghiệp VSIP III

Ngày 9/9, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết: Tỉnh này đã phê duyệt chủ trương thu hồi gần 182 ha đất tại xã Hưng Nguyên nhằm phục vụ triển khai dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An III, với tổng vốn đầu tư 52,5 triệu USD.

Đây là một trong 14 dự án nằm trong danh mục thu hồi đất được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 32 vừa qua. VSIP (Vietnam - Singapore Industrial Park) là liên doanh giữa Becamex IDC (Việt Nam) và Sembcorp Development (Singapore), được coi là một trong những mô hình khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ tiêu biểu tại Việt Nam. Việc xúc tiến VSIP III cho thấy niềm tin của nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường đầu tư tại Nghệ An, đồng thời mở rộng thêm quỹ đất cho phát triển bất động sản công nghiệp.

Với hạ tầng được chuẩn bị đồng bộ, dự án này được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư thứ cấp, trong bối cảnh nhu cầu thuê đất công nghiệp ngày càng gia tăng và cạnh tranh gay gắt giữa các khu công nghiệp trong cả nước.

Trước đó, vào tháng 3/2025, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3.

Tập đoàn VSIP đến Nghệ An từ năm 2015 và đã đầu tư hai Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 1 và VSIP Nghệ An 2. Hiện 2 Khu công nghiệp này đã thu hút được 54 dự án thứ cấp, tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 64.761,5 tỷ đồng, trong đó có 34 dự án FDI với tổng vốn 2,59 tỷ USD. Tổng vốn FDI tại các Khu công nghiệp của VSIP Nghệ An chiếm tỷ lệ 53,1% tổng vốn FDI của cả tỉnh.

Khu công nghiệp, đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An (VSIP Nghệ An 1) tại huyện Hưng Nguyên có quy mô hơn 750 ha với tổng đầu tư gần 280 triệu USD, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng của VSIP tại khu vực Bắc Trung Bộ. Đến nay, VSIP Nghệ An 1 đã thu hút được 53 dự án thứ cấp, tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 49.985,1 tỷ đồng, trong đó có 33 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 2 tỷ USD; tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 95%.

Tiếp đó, VSIP Nghệ An II, hay còn gọi là Khu công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 1, có diện tích 500 ha tại xã Tân Châu (trước đây thuộc các xã Diễn Thọ, Diễn Phú, Diễn Lộc), vốn đầu tư khoảng 165 triệu USD. VSIP Nghệ An II là dự án xây dựng các khu công nghiệp, dịch vụ, đô thị hội tụ các yếu tố xanh, thông minh, phát triển bền vững, được kỳ vọng tạo thêm động lực để thu hút đầu tư vào Nghệ An.

Tác giả: Trịnh Duy Hưng

