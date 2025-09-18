Nghệ An: Thu hồi gần 150 ha đất trồng lúa để triển khai khu công nghiệp

Tại kỳ họp thứ 32 vừa qua, HĐND tỉnh Nghệ An đã thông qua Nghị quyết thu hồi gần 182 ha đất (trong đó đất trồng lúa gần 150ha) tại xã Hưng Nguyên nhằm phục vụ triển khai dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An III. Dự án này được chấp thuận chủ trương từ tháng 3/2025, với tổng vốn đầu tư 52,5 triệu USD.

Khu công nghiệp VSIP 1 ở xã Hưng Nguyên và phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

VSIP (Vietnam - Singapore Industrial Park) là liên doanh giữa Becamex IDC (Việt Nam) và Sembcorp Development (Singapore), được coi là một trong những mô hình khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ tiêu biểu tại Việt Nam. Với hạ tầng được chuẩn bị đồng bộ, dự án này được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư thứ cấp.

Trước đó, VSIP Nghệ An I đã được triển khai trên diện tích 750 ha tại huyện Hưng Nguyên và thành phố Vinh cũ (nay thuộc xã Hưng Nguyên và phường Thành Vinh), với vốn đầu tư gần 280 triệu USD, đóng vai trò đặt nền móng cho sự hiện diện của VSIP tại vùng Bắc Trung Bộ.

Dự án thứ hai, VSIP Nghệ An II, còn gọi là Khu công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 1, có quy mô 500 ha được triển khai tại các xã: Diễn Thọ, Diễn Phú, Diễn Lộc thuộc huyện Diễn Châu cũ (nay là xã Tân Châu), vốn đầu tư gần 165 triệu USD.

Việc xúc tiến VSIP III cho thấy niềm tin của nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường đầu tư tại Nghệ An, đồng thời mở rộng thêm quỹ đất cho phát triển bất động sản công nghiệp

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: daibieunhandan.vn