Nghệ An thêm 10 sản phẩm OCOP và đặc sản vào siêu thị

Ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Siêu thị Go Vinh và các nhà cung cấp sản phẩm Ocop, đặc sản tỉnh Nghệ An. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Chiều tối ngày 26/11, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Siêu thị Go Vinh và các nhà cung cấp sản phẩm OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm), đặc sản của địa phương.

Theo đó, có 10 sản phẩm OCOP và đặc sản Nghệ An được đưa vào hệ thống Siêu thị Go Vinh như: nem hải sản, chả mực, tôm tẩm bột xù; giò chả Thúy Hoàng; tinh bột nghệ Hoàng Mai; ngũ cốc dinh dưỡng; hoa quả sấy; cao dược liệu; nước mắm; tinh dầu răng miệng F&p; dung dịch vệ sinh phụ nữ Nghệ - Trầu không; sữa rửa mặt tía tô nha đam; trà hoa vàng Pù Huống; hương trầm Qùy Châu; rượu mú từn Pù Huống; cá thu nướng; ruốc bông cá thu; chả cá thu… Các sản phẩm đến từ các địa phương như Thị xã Cửa Lò, Thị xã Hoàng Mai, huyện Diễn Châu, Đô Lương, Nghĩa Đàn...

Phát biểu tại buổi ký kết, ông Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An cho biết, việc ký kết đưa sản phẩm và đặc sản tỉnh Nghệ An vào hệ thống Siêu thị Go Vinh lần này là thành quả của quá trình cố gắng từ phía chính quyền địa phương, siêu thị Go Vinh và từ phía doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Đây được xem là tiền đề quan trọng, cơ hội để các doanh nghiệp có thêm đầu ra ổn định, nâng cao thương hiệu OCOP của tỉnh Nghệ An; đồng thời góp phần đưa sản phẩm OCOP từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, chất lượng, hiệu quả và nâng cao giá trị, gắn sản xuất với thị trường.

Theo ông Nam, thời gian tới, Trung tâm tiếp tục thực hiện các chương trình kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP; đẩy mạnh hướng dẫn, thông tin đến các doanh nghiệp, Hợp tác xã có sản phẩm hoàn thiện thủ tục, hồ sơ thẩm định để nhanh chóng đưa sản phẩm vào bày bán tại trung tâm thương mại, siêu thị.

Tại lễ ký kết, ông Trần An Khang - Giám đốc Công ty TNHH EB Vinh (Go Vinh) cho biết, siêu thị Go Vinh đã không ngừng nỗ lực để đồng hành cùng nông nghiệp, nông thôn và nông dân ở Nghệ An bằng những chương trình hành động cụ thể. Trong đó, Chương trình đồng hành cùng OCOP là một trong những hoạt động tiêu biểu nhất.

Đây là lần thứ hai Go Vinh đưa sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương vào hệ thống ở Nghệ An, tiến tới đưa vào kinh doanh trong hệ thống Go toàn quốc. Lần hỗ trợ này cam kết chiết khấu 0% trong năm đầu tiên, hỗ trợ quảng bá, trưng bày tại các siêu thị thuộc hệ thống Go và hướng dẫn hoàn thiện, tem nhãn bao bì phù hợp với quy định và xu hướng thị trường.

Ông Khang cũng đề nghị các doanh nghiệp hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh nghiên cứu tìm hiểu quy định, tiêu chuẩn của Go để có phương án tổ chức kinh doanh và đưa ra quyết định sản xuất những mặt hàng phù hợp với mục tiêu chiến lược kinh doanh; ký kết hợp đồng cung ứng tiêu thụ hàng hóa đảm bảo ổn định lâu dài. Việc ký kết cũng góp phần làm thay đổi tư duy sản xuất, tổ chức sản xuất theo hướng bài bản, bền vững, tăng cường khả năng cạnh tranh lâu dài của doanh nghiệp. Từ đó, tạo chuỗi liên kết bền vững, nâng cao giá trị cho người sản xuất, sản phẩm có chất lượng an toàn đáp ứng thỏa mãn nhu cầu của công chúng tiêu dùng địa phương.

Nghệ An là tỉnh đứng thứ hai cả nước về số lượng sản phẩm đạt hạng sao được công nhận. Toàn tỉnh hiện có 422 sản phẩm được xếp hạng đạt chất lượng OCOP tiêu chuẩn 3 sao trở lên; trong đó có trên 40 sản phẩm 4 sao và 1 sản phẩm chất lượng OCOP 5 sao, chiếm 4,6% số sản phẩm đạt hạng sao cả nước. Những năm qua, Nghệ An luôn quan tâm đến phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản trên địa bàn.

Trước đó, vào năm 2021 Go Vinh đã lựa chọn 7 đơn vị đưa sản phẩm vào hệ thống như: tinh bột nghệ Hoàng Mai; tinh bột sắn dây; bánh đa Đô Lương; bò giàng Tương Dương; lạc sen Diễn Châu; giò me Đức Tuấn; ốc bươu đen.

