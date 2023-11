Nghệ An phối hợp với Bộ NN&PTNT sẽ tổ chức trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, các tiềm năng của miền Tây Nghệ An

Việc tổ chức sự kiện trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, các tiềm năng của miền Tây Nghệ An tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, các tiềm năng, lợi thế của miền Tây Nghệ An nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ của các cơ quan, Bộ, ngành, Trung ương trong chiến lược xây dựng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Tây Nghệ An.

Theo Kế hoạch, sự kiện trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, các tiềm năng của miền Tây Nghệ An do Sở NN&PTNT chủ trì, thực hiện phối hợp với các đơn vị Cục Lâm nghiệp, Trung tâm xúc tiến Thương mại nông nghiệp, Văn phòng Bộ NN&PTNT cùng các đơn vị sở, ban, ngành liên quan của tỉnh Nghệ An.

Dự kiến, sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 19/11/2023 tại khuôn viên Bộ NN&PTNT (địa chỉ: Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội), với sự tham dự của khoảng 250-300 đại biểu, khách mời. Các hoạt động chính của sự kiện bao gồm: Tổ chức tọa đàm “Tiềm năng, lợi thế tỉnh Nghệ An và định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An”; Tổ chức trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trung của miền Tây Nghệ An với quy mô 6 gian hàng trưng bày sản phẩm (mỗi gian hàng dự kiến 32m2).

Trong đó, gian hàng số 1 sẽ trưng bày sản phẩm đặc trưng các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông với các sản phẩm nông lâm thủy sản đặc trưng, đặc sản; sản phẩm thủ công mỹ nghệ; sản phẩm làng nghề dệt thổ cẩm; sản phẩm du lịch nông nghiệp (mô phỏng hình ảnh du lịch cộng đồng tại huyện Con Cuông); hình ảnh Khu Dữ trữ sinh quyền miền Tây Nghệ An; các hình ảnh phản ánh bản sắc văn hóa vùng dân tộc.

Gian hàng số 2 trưng bày các sản phẩm đặc trưng các huyện Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp với các sản phẩm nông lâm thủy sản đặc trưng, đặc sản; sản phẩm thủ công mỹ nghệ; sản phẩm làng nghề hương trầm; hình ảnh khu Dữ trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An; các hình ảnh phản ánh bản sắc văn hóa vùng dân tộc.

Gian hàng số 3, trưng bày các sản phẩm của các huyện Anh Sơn, Thanh Chương với các sản phẩm nông lâm thủy sản đặc trưng; đặc sản của vùng; sản phẩm du lịch nông nghiệp.

Gian hàng số 4, trưng bày sản phẩm đặc trưng các huyện Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, thị xã Thái Hòa với các sản phẩm trưng bày là sản phẩm nông lâm thủy sản đặc trưng, đặc sản của vùng; sản phẩm du lịch nông nghiệp (mô phỏng hình ảnh du lịch gắn sản xuất nông nghiệp); hình ảnh phản ánh hoạt động sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Gian hàng số 5 trưng bày các sản phẩm OCOP đặc trưng, đặc sản của tỉnh Nghệ An.

Gian hàng số 6 trưng bày sản phẩm gỗ chế biến và thủ công mỹ nghệ như: ván ép, ghép, viên nén…); đồ thủ công mỹ nghệ mây tre đan, đồ gỗ,…

Bên cạnh đó, tại sự kiện còn tổ chức khu ẩm thực trưng bày sản phẩm ẩm thực đặc trưng của tỉnh Nghệ An.

Để việc tổ chức sự kiện đảm bảo thành công, UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT tham mưu chương trình, kế hoạch, kịch bản tổ chức các hoạt động tại sự kiện trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, các tiềm năng miền Tây Nghệ An tại Bộ NN&PTNT. Đồng thời, giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với cơ quan Bộ NN&PTNTT và các đơn vị liên quan thiết kế, bố trí mặt bằng, dàn dựng Khu gian hàng trưng bày, tổ chức tọa đàm, khu ẩm thực, trang trí không gian nơi tổ chức sự kiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn…

Các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan phối hợp với Sở NN&PTNT thực hiện các hoạt động tổ chức, tuyên truyền các hoạt động tại sự kiện trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, các tiềm năng của miền Tây Nghệ An tại Bộ NN&PTNT.

UBND các huyện miền Tây tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan lựa chọn sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của địa phương để trưng bày và quảng bá tại sự kiện. Hiệp hội Chế biến gỗ và Lâm sản ngoài gỗ tỉnh Nghệ An lựa chọn các sản phẩm gỗ chế biến, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, mây tre đan… để trưng bày tại khu gian hàng số 6.

Tác giả: T.H

Nguồn tin: nghean.gov.vn