Nghệ An: Tăng tốc thi công tường chắn sóng ven biển trị giá 370 tỷ đồng







Tuyến đường ven biển đi qua xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng do bão số 10 năm 2025 gây ra nên được nâng cấp, cải tạo.



Nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công dự án



Dự án thi công tuyến đường kết nối đường ven biển với Khu đô thị, thể thao, du lịch Bãi Lữ (xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An) có tổng chiều dài khoảng 7km. Dự án có tổng mức đầu tư 370 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây lắp là 275 tỷ đồng; chi phí giải phóng mặt bằng và các khoản khác gần 100 tỷ đồng.



Theo thiết kế, dự án có 2 hợp phần chính gồm: 6 km đường bộ cấp 3 tiêu chuẩn đồng bằng và 1 km đường kết hợp tường chắn sóng ven biển. Trong gần 6 km đường sắp thi công có gần 500m đi qua khu dân cư; khoảng 10 hộ dân xóm Tiền Phong sẽ phải di dời để nhường đất cho dự án.



Dự án bắt đầu triển khai từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị thi công đã tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực triển khai thi công tường chắn sóng của dự án. Trong đó, tường chắn sóng có chiều cao từ 2,5m đến hơn 4m, được thiết kế dạng kết cấu chắn giữ đặc biệt nhằm hắt ngược sóng biển ra, giảm thiểu lực va đập của sóng lên công trình và ngăn chặn xói lở bờ biển.



Theo kế hoạch, toàn dự án sẽ hoàn thành trước 30/6/2027, góp phần thu hút các nhà đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên biển và vùng ven biển, phục vụ đi lại thuận lợi của người dân trên địa bàn, thúc đẩy giao thương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, đoạn đường thi công tường chắn sóng có địa hình phức tạp, một bên là biển, một bên là núi.



Tuy nhiên, khu vực thi công tường chắn sóng có địa hình phức tạp, một bên là biển, một bên là núi. Vậy nên thời tiết nắng nóng và thủy triều đã làm ảnh hưởng đến tiến độ cũng như khối lượng công việc của đơn vị thi công.



"Thủy triều lên xuống không theo giờ giấc cố định, ảnh hưởng đến quá trình thi công công trình. Chúng tôi phải đắp đê quai ngăn nước phía ngoài để thi công. Đối với khu vực đang đào móng, phải huy động nhiều máy móc, thiết bị, nhân lực để hoàn thành khối lượng công việc trong ngày trước khi thủy triều lên", đại diện đơn vị thi công cho biết.



Để đảm bảo an toàn thi công và độ bền công trình, đơn vị thi công san ủi mở rộng nền đường về phía biển, đặt lồng thép và đổ hộp cống bê tông cốt thép; khoan và gắn thép chắn vào chân núi đá. Sau khi thi công tường chắn sóng, dọc đường ven biển sẽ lắp đặt, thả nhiều cấu kiện chắn sóng bê tông nhằm hạn chế tác động của sóng biển đánh vào ta luy đường gây sạt lở.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các công nhân thi công gần 900m tường chắn sóng ven biển gần Bãi Lữ để hoàn thành trước mùa mưa bão tháng 8/2026.



Dồn lực thi công để kịp về đích đúng hẹn



Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công và tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 tại hàng loạt dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn, trong đó có dự án đường kết nối đường ven biển đến Khu đô thị, du lịch, thể thao Bãi Lữ.



Theo báo cáo, dự án đã bố trí 188,177 tỷ đồng; lũy kế giải ngân đến nay được 115,820 tỷ đồng (đạt 61,45%), riêng phần vốn bố trí cho năm 2026 đã giải ngân được 21,017 tỷ đồng.



Giá trị thực hiện đạt 23/261 tỷ đồng (đạt 9% khối lượng xây lắp). Nhà thầu đã thi công đạt 34% khối lượng tường chắn biển (300/884m), đang hoàn thiện cống hộp lớn và đúc được 3.192/5.773 cấu kiện phá sóng Accropode (đạt 55,3%) cùng nhiều cấu kiện tấm đan, cống tròn khác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra Dự án Đường kết nối đường ven biển đến Khu đô thị, du lịch, thể thao Bãi Lữ. Ảnh Phan Quỳnh.



Về khó khăn, hiện mới chỉ bàn giao mặt bằng được 1,33/6,9km (đạt 19,3%), còn lại tới 5,57km chưa giải tỏa. Đặc biệt, đoạn qua khu du lịch sinh thái Bãi Lữ (Km4+400 - Km5+00 và Km6+00 - Km7+100) từng được thu hồi, bồi thường từ năm 2006 (thuộc dự án cũ) nhưng hiện tại người dân vẫn đang sử dụng, dẫn đến nguy cơ chồng lấn đền bù rất phức tạp.



Ngoài ra, tình trạng biến động giá và khan hiếm nguyên vật liệu xây dựng trên thị trường khiến nhà thầu có tâm lý thi công cầm chừng.



Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền yêu cầu các chủ đầu tư, địa phương và đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ dứt điểm các tồn tại về giải phóng mặt bằng, coi đây là nhiệm vụ then chốt để bảo đảm tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng tốc thi công, bảo đảm chất lượng công trình, phấn đấu hoàn thành các dự án theo đúng mốc thời gian đã đề ra, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Ngọc Quân

Nguồn tin: vtv.vn